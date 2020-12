E simplu să faci fapte bune la concursul Creative Challenge by Kaufland

Și ce frumos e să dăruiești în perioada sărbătorilor de iarnă! Dar cu toții ne bucurăm și atunci când primim. Cu concursul Creative Challenge by Kaufland, pentru fiecare înscriere la concurs, Kaufland donează câte un pachet cu produse de îngrijire personală și de uz casnic, rechizite, alimente de bază, dulciuri, fructe și îmbrăcăminte de iarnă. Beneficiarii pachetelor vor fi familii în situație de risc din toată țara, care fac parte din programul Our Big Day Out.

In plus, tu poti castiga 2.500 euro.

Înscrie-te la concursul Kaufland pana pe 24 decembrie pe www.kaufland.ro/creative, iar talentul tău îți poate aduce un premiu în valoare de 2.500 euro. Ce înseamnă pentru tine Poftă de Crăciun?

Ce trebuie să faci?