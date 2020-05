Ea este eleva din Vaslui care a trimis o scrisoare emoţionantă primarului din localitate. Fata mai are alți șapte frați

Ciprian Tamaş a dat asigurări că va face tot posibilul pentru ca eleva să primească un telefon, solicitând sprijin prietenilor virtuali şi a anunţat, totodată, că elevii care au deja dispozitive, dar nu beneficiază de abonament de date mobile, vor avea internet gratuit în anumite puncte din comună.

"Am primit această scrisoare pe Messenger de la o fetiţă, elevă a şcolii noastre. Pur şi simplu mi-au dat lacrimile. Am vorbit dimineaţă cu directorul şcolii şi mi-a confirmat că sunt peste 30 de elevi în această situaţie. Nu au telefon, nu mai vorbim de tabletă sau de laptop, pentru a interacţiona cu cadrele didactice online. Astfel, am rugămintea la voi, prietenii mei dragi, care v-aţi schimbat smartphone-ul şi vreţi să aduceţi o bucurie, să îl donaţi pe cel vechi cu toată bucuria unui elev nevoiaş din comuna noastră! Am o veste bună şi pentru elevii care dispun de telefoane şi nu au date mobile: la sfârşitul săptămânii vom putea utiliza internetul gratuit prin WI-FI, în punctele stabilite din fiecare sat", a afirmat primarul.