Echipa Observator Antena 1 care a transmis de pe frontul din Ucraina, premiată de Majestatea Sa Margareta

Principele Radu a elogiat răspunsul "exemplar" al societăţii româneşti, care a "impresionat întreaga Uniune Europeană şi mediul transatlantic".

"La un moment dat, ne-a ajuns în faţa ochilor o realitate, aceea pe care o reprezentaţi dumneavoastră, cei care veţi fi premiaţi pentru un exemplar aport civic, faptul că societatea civilă românească, (...) a dovedit, în anul 2022, că se află în primele rânduri ale familiei demne a naţiunilor lumii din spaţiul european şi transatlantic", a declarat Principele Radu.

Seară regală pentru echipa Observator Antena 1

Laurențiu Rădulescu, reporterul Observator Antena 1 care a transmis de pe frontul din Ucraina din primele clipe ale izbucnirii războiului a fost unul dintre premianți în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Regal.

"O recunoaștere care aparține în primul rând echipei din care fac parte. Una extrem de importantă, ținând cont că vine din partea Casei Regale. Totodată, o diplomă pe care am vrea să o ducem cu prima ocazie în Ucraina. Pentru că despre acei oameni am relatat de-a lungul acestui an. Și tot ei sunt cei care trebuie să știe că România este alături de ei." - Laurențiu Rădulescu, reporter Observator Antena 1

Echipa Observator Antena 1 formată din reporterul Laurențiu Rădulescu, cameramanul Cosmin Herea, cameramanul Răzvan Petrescu și asistentul Mihai Dumitrașcu a transmis în direct, încă din primele clipe ale războiului din Ucraina, de la cea mai fierbinte graniţă din lume. A fost singura echipă de televiziune românească prezentă în estul Ucrainei atunci când a inceput războiul, pe 24 februarie, în Mariupol, oraș ocupat acum de Rusia. Ulterior, echipa Observator a mai fost de 3 ori în Ucraina, în toate orașele atacate - Mariupol, Herson, Kiev, Melitopol, Bucha, Irpin.

În zecile de reportaje și transmisiuni în direct, telespectatorii au putut urmări poveștilor românilor prinși în zona de conflict, imagini în exclusivitate, precum și interviuri cu oficiali. Vedeți aici reportajele în exclusivitate

