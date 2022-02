Echipa Observator, ora 6.00, se mărește. Oana Ormenișan este noua prezentatoare a rubricii horoscop de la Observator

Energia și pozitivismul au fost calitățile care au condus-o pe Oana să se integreze imediat în echipa care aduce informații de ultimă oră și energie în casele telespectatorilor, în fiecare zi, de la ora 6.00.

Oana Ormenișan este noua prezentatoare a rubricii horoscop de la Observator: "De mic copil știam unde trebuie să ajung"

Deşi traseul profesional o dusese într-o cu totul altă direcţie şi într-o altă ţară, pasiunea pentru televiziune a determinat-o pe Oana să se întoarcă în România, iar experienţa în cadrul Intact Media Academy a făcut-o să se îndrăgostească de televiziune.

"Dacă iubești ceea ce faci, dacă ești omul potrivit la locul potrivit, nu renunți, ci te reinventezi mereu, înveți, creezi fără a obosi. Deși nu am studiat jurnalismul, în cele câteva luni de cursuri la Intact Media Academy am învățat foarte multe lucruri despre televiziune”, a declarat Oana, care a mai completat: „De mic copil știam unde trebuie să ajung. Viața mi-a dat foarte multe semne chiar dacă, până acum, traseul meu profesional avea o cu totul altă direcție. După terminarea liceului de artă din Târgu-Mureș, am studiat Nutriție și Dietetică, dar am profesat în domeniul stomatologiei în Marea Britanie. Pasiunea pentru televiziune m-a făcut să mă întorc în România", spune Oana Ormenișan.

De luni până vineri, Oana Ormenişan va prezenta rubrica horoscop în cadrul Observator 06, jurnal prezentat de Iuliana Pepene și Bogdan Alecsandru. În week-end, diminețile încep, la Antena 1, în compania Mihaelei Călin și a lui Mihai Jurca.

