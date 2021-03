Elevii vor avea vacanță de o lună de zile în perioada Paștelui, însă se modifică vacanța de vară. Câte săptămâni vor "recupera"

Sorin Cîmpeanu a detaliat cum se va modifica structura actualului an şcolar.

Citește și: Examen Bacalaureat 2021. Simularea examenului de bacalaureat, proba la Limba și literatura română. Ce subiecte au picat

"Semestrul doi în loc să se încheie pe data de 18 iunie se încheie pe data de 2 iulie. Examenul de bacalaureat se va derula exact la aceleaşi date planificate. Examenul de evaluare naţională pentru elevii claselor a 8-a în loc să înceapă pe 22 iunie, imediat după sărbătoarea de Rusalii de pe 21 iunie, va începe pe data de 5 iulie, este o diferenţă de două săptămâni.

De asemenea, această adaptare a calendarului are avantajul de a putea organiza evaluările pentru clasa a 4-a şi a 6-a şi chiar pentru clasa a 2-a chiar dacă le mutăm din luna aprilie în luna mai. Are avantajul de a putea organiza pretestările pentru testele Pisa care se vor organiza anul viitor. Are foarte multe avantaje.

Are dezavantajul pentru că duce anul şcolar cu două săptămâni mai târziu. Deci practic, micşorează vacanţa de vară cu două săptămâni", a declarat ministrul Educaţiei.

„Bacalaureatul rămâne pe loc, Evaluarea naţională ar urma să se organizeze după Bacalaureat, admiterea în liceu tot după Bacalaureat şi mai avem evaluarea la clasa a II-a, care era programată în luna aprilie - începea pe 20 aprilie - să fie mutată în luna mai. Deci, punând în balanţă avantajele, în primul rând micşorarea mobilităţii, am încercat să găsim soluţia optimă de echilibru pentru a pierde cât mai puţin”, a spus Cîmpeanu.