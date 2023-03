Eurovision 2023. Pe ce poziție va intra România în concurs. Lista completă cu ordinea țărilor și noile modificări

După ce anul trecut marele trofeu al competiției muzicale din Europa a fost câștigat de Ucraina, ediția de anul acesta, Eurovision se va desfășura în Marea Britanie. Tradiția spune că țara câștigătoare găzduiește următoare ediție a concursului, însă fiind o țară afectată de război, acest lucru nu este posibil momentan.

Biletele pentru concursul din acest an au fost lansate pe 7 martie. Cererea a fost descrisă ca fiind „extrem de ridicată”, iar biletele pentru toate cele nouă spectacole s-au vândut în 90 de minute. Semifinalele Eurovision Song Contest 2023 vor avea loc pe 9 și 11 mai pe Liverpool Arena, înaintea Marii finale din acest an, care va fi găzduită în același loc pe 13 mai.

X Factor 2020. Theodor Andrei a făcut show în primul Bootcamp al concursului. Loredana: „Nu am cum să te trimit acasă”

Theodor Andrei, artistul care ne reprezintă anul acesta la Eurovision, va intra pe poziția a treia în concurs, în cea de-a doua semifinală a concursului.

Artistul va cânta piesa D.G.T. (Off and On) și speră ca anul acesta să reușească să aducă trofeul, după ce a reușit să câștige finala și să primească cele mai multe voturi din partea publicului.

Care este ordinea în care reprezentanții Eurovision 2023 vor urca pe scenă

Ordinea participării în concurs a fost anunțată de organizatorii Eurovision miercuri, 22 martie. În afară de cele șase țări care sunt calificate automat în finală pentru cel mai mari contribuții financiare, aceasta este ordinea în care artiștii vor urca pe scenă:

În prima semifinală vor cânta artiştii din: Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Republica Cehă, Regatul Ţărilor de Jos, Finlanda.

În cea de-a doua semifinală vor cânta artiştii din: Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Goergia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia.

Țările care s-au calificat în marea finală sunt: Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania, numite „Big Five”. De asemenea, și Ucraina, câștigătoarea de anul trecut, este în finală, notează News.ro.

Ediția de anul acesta vine și cu o serie de schimbări notabile. Dacă până acum câştigătorii au fost decişi printr-o combinaţie de voturi din partea publicului şi un juriu format din profesionişti din industria muzicală din fiecare ţară, anul acesta, eliminările se vor baza doar pe votul publicului din semifinale (regulile de vot pentru finală rămân neschimbate). O altă noutate este că anul acesta pot vota și țările care nu participă la Eurovision.

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2023 de la Liverpool

Theodor Andrei a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023, după ce piesa lui a cucerit juriul și publicul deopotrivă. Theodor Andrei este artistul care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2023, organizat la Liverpool. Cântărețul a câștigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, cântată în română și engleză, urmând ca melodia să se audă și pe scena show-ului de la Liverpool, din luna mai. Dintre toți participanții Selecției Naționale, cinci artiști și piesele lor au primit cele mai multe voturi din partea publicului, mai exact 36.524 de telespectatori. Aceștia au votat pentru a-și alege favoritul, care a fost Theodor Andrei.

Citește continuarea aici

Ana Baniciu, despre experiența Asia Express | Sezonul 1 ▶ Descoperă-i dezvăluirile în episodul nou