Medic german, impresionat de un spital din România! Mai mulți doctori români au operat pe cord deschis o fetiță de doar doi ani: "I-au salvat viața"

Intervenţia chirurgicală care a presupus un banding de arteră pulmonară a fost coordonată de către doctorul german Dietmar Schranz, cel care a iniţiat şi dezvoltat procedura, exact în ziua în care s-au împlinit 20 de ani de la efectuarea primului transplant de cord din Târgu Mureş (al doilea din România).

"În această zi am efectuat o intervenţie chirurgicală un pic mai specială, este vorba despre un banding de arteră pulmonară făcut la o fetiţă în vârstă de aproape doi ani, un pacient aflat în stare avansată de insuficienţă cardiacă şi care, în mod normal, trebuia să fie inclus pe lista pentru transplant. Este o procedură mai specială pentru că nu se foloseşte foarte frecvent şi nu în toate ţările, este o procedură alternativă la transplantul cardiac. Este menită de a redesena ventriculul stâng în aşa fel încât el să funcţioneze mai bine şi să permită acestui copil să crească în condiţii mai bune. În 80% dintre cazuri chiar să fie evitată posibilitatea transplantului cardiac. Este o procedură relativ nouă care a fost inclusă în practică de un colectiv din Germania, a cărei iniţiator este oaspetele nostru în această zi, profesor doctor Dietmar Schranz. Intervenţia a decurs foarte bine", a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu.

Dr. Suciu a arătat că speranţa medicilor este ca în urma acestei intervenţii fetiţa să scape de perspectiva transplantului cardiac, care altfel era inevitabil.



"Intervenţia am făcut-o în cadrul unui eveniment mai mare, pe care îl aniversăm chiar astăzi - în 14 noiembrie 1999 s-a efectuat primul transplant cardiac la Târgu Mureş - marcăm 20 de ani de transplant cardiac la Târgu Mureş, 20 de ani de performanţă medicală şi de excelenţă în medicină. Un copil în vârstă de un an sau doi nu are nicio şansă la un donator, rezultatele sunt zero. A-l include pe o listă de transplant era echivalent cu a spune că l-am pus pe listă, dar nu se va întâmpla nimic bun. Având deschidere şi înţelegând că este un procedeu care dă rezultate foarte bune, speranţa noastră e că acest copil nu va mai avea nevoie de transplant, este un lucru extraordinar. Sunt copii în această situaţie, suntem în acest moment pe punctul de a creşte această experienţă şi sunt convins că este un nou drum deschis în chirurgia cardiacă pediatrică în România", a arătat dr. Suciu.