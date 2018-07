ANUNȚ ISTORIC făcut de NASA! Există APĂ pe Marte! Noile descoperiri ar fi o dovadă că există viață pe Planeta Roșie

Un anunţ istoric a fost făcut de NASA: există apă în stare lichidă pe planeta Marte! Experţii americani spun că au găsit săruri în mai multe locaţii de pe planeta roşie, care nu ar putea exista fără prezenţa apei.

Probele arată că apa apare şi dispare în funcţie de anotimpurile marţiene. Aceasta este mult mai sărată decât cea găsită pe Pământ, dar prezenţa ei ar putea indica şi faptul că pe Marte există forme de viaţă.

NASA a mai anunţat că, în urmă cu peste patru miliarde de ani, pe Marte a existat un ocean care ocupa aproximativ 19 la sută din suprafaţa planetei.

„Desigur, această descoperire deschide noi posibilităţi privind căutarea de microorganisme extremofile din mediul marţian”, a spus Elena Pettinelli (Università Roma Tre), coautoare a articolului.

Căutarea apei a fost, în ultimele două decenii, principalul scop al explorării marţiene a NASA, care a urmat sloganul „Follow the water (Urmăreşte apa, n.r.)”. În aceşti 20 de ani, a fost descopeit că pe Marte au existat râuri şi lacuri şi că o parte din acea apă este păstrată pe suprafaţă sub formă solidă şi sub formă gazoasă, în atmosferă.

Cercetătorii au căutat să afle dacă și sub gheaţa de la polul nord marţian există apă, însă nu au găsit.