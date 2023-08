Experiența de coșmar a unei familii de români. Cum au fost prădați turiștii de hoți, „cu ei în casă”, în vacanța din Grecia

O româncă a povestit pe Internet dedpre experiența urâtă pe care a avut-o în vacanța petrecută în Grecia, la începutul lunii august 2023.

Românca a povestit că a fost prădată de hoți în timpul nopții, în vila unde era cazată împruenă cu familia sa. Femeia a povestit că a fost azată într-un resort de vile din apropieea plajei grecești Fourka: „ Am fost cazați în perioada 3-10 august la Vila 7. În privința curățeniei nu am nimic de reproșat. Totul impecabil, dar siguranță 0!”, și-a început povestea femeia, potrivit gandul.ro.

Citește și: Motivul banal pentru care turiștii români nu pot trece granița în Bulgaria. La ce ar fi trebuit să fie atenți

Românca a povestit cum i s-au furat 800 de euro din vila unde era cazată, după ce un hoț a intrat în timpul nopții, chiar în livingul unde dormea fiul ei.

Citește și: Recomandări pentru românii care pleacă în această zonă din Grecia. La ce trebuie să fie atenți turiștii

„Băiatul meu dormea fix unde a intrat hoțul”. O româncă a povestit cum un tâlhar i-a prădat familia chiar la finalul vacanței: „Cât tupeu să ai!”. Cum a reușit să intre în vilă și ce a sustras individul: „Am fost furați cu noi în casă!”

Femeia a precizat că nimeni nu s-a trezit, iar hoțul a sustras nestigherit o sumă de bani. Când a coborât de dimineață, femeia a văzut ușa deschisă de la terasă:

„În ultima seară, venind după o zi întreagă dintr-o croazieră pe mare, plecați la 8 dimineață și întorși la 23:45, am fost FURAȚI cu noi în casă! Cel mai grav lucru este că băiatul meu cel mare dormea fix în living, unde a intrat hoțul…

Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă el se trezea cu el în casă. Cât tupeu să ai să intri, când vezi pe geam că cineva doarme pe canapea, exact de unde vrei să furi…suntem șocați! Coborând la 4 dimineață în living, să încălzesc lapte, deoarece s-a trezit celălalt copil mai mic al nostru, am văzut ușa deschisă de la terasă și când m-am uitat la geam era desfăcut pe jumătate. Nu există în marele resort luxos de vile nici o cameră de luat vederi…gazdele spunând că au camere video doar pentru iarnă, deoarece ei pleacă de acolo, ei fiind cehi.”

Femeia a povestit că a chemat și poliția, însă oamenii legii nu l-au găsit pe hoț, mai ales pentru că în cartierul de vile destinate închirierii nu erau camere video.

„A venit poliția, am dat declarații și la ei la sediu, dar degeaba… Au fost pentru amprente și ni s-a comunicat de către gazde că nu s-ar fi găsit nicio amprentă deoarece materialul nu este ok și nu se pot lua amprente de pe el… Este totul o înscenare cusută cu ață albă… De ce fix în ultima seară s a întâmplat? Când a venit persoana care avea grijă e resort a pus direct mâna pe geam și l a închis? De ce m-au întrebat de mai multe ori dacă merg la poliție? De ce camerele video funcționează doar iarnă? Unde sunt camerele, pentru că eu nu am văzut niciuna? De ce atunci când am întrebat de camere au spus că oricum ar fi fost inutile, dacă hoțul ar fi venit cu șapcă au ceva pe față?

Sunt multe întrebări fără răspuns! Vreau să trag un semnal de alarmă tuturor persoanelor care se vor caza acolo să nu lase geamurile rabatate, pt că plătesc bani grei pt siguranță zero!

Au furat vreo 800 și ceva de euro. De telefoane nu s-au atins…laptop sau alte bunuri care mai erau în living…

Banii contează prea puțin…spaima a fost mare și nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă se trezea băiatul meu!

Îmi pare rău că de la oboseală, și dormind sus la etaj, nu am auzit absolut nimic… Ei spun că nu s-a mai întâmplat până acum”, a scris femeia pe grupul Forum reclamații.