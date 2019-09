Faţada Palatului Culturii din Timişoara intră în reparaţii

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), a anunţat, marţi, că Primăria a semnat contractul pentru lucrări la faţada Palatului Culturii, care găzduieşte Teatrul Naţional, Opera Naţională Română, Teatrul Maghiar şi Teatrul German.

Primarul Nicolae Robu a precizat că este vorba de lucrări care trebuie făcute înainte de reabilitarea totală a imobilului.

"Am semnat contractul pentru lucrări suplimentare de reabilitare a faţadei la Palatul Operei şi Teatrelor, Palatul Culturii. A durat foarte mult până să putem face lucrul acesta. Ştiţi că am finalizat licitaţia de mult, dar a fost nevoie de lucrări suplimentare, a trebuit să facem o nouă licitaţie. Firma câştigătoare este Alex Dia Construct SRL, valoarea lucrărilor este de 3,9 milioane de lei, iar durata de execuţie este de 12 luni. Trebuie ca anul 2021 să ne prindă cu această clădire reabilitată. Vom face astfel încât aşa să fie. Am şi planificat o întâlnire cu toţi cei implicaţi. Aici procedura e mai delicată cu schelele pentru că nu putem prinde schelele pe clădire. Azi de dimineaţă mi s-au spus că sunt toate avizele şi pot începe lucrările. Lucrările suplimentare pot cuprinde inclusiv consolidare”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Refacerea faţadei se va face în etape.

Palatului Culturii din Timişoara găzduieşte Teatrul Naţional, Opera Naţională Română, Teatrul Maghiar şi Teatrul German.

