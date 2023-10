Femeia care a rămas temporar oarbă din cauza unui produs de înfrumusețare. Multe doamne îl folosesc, dar nu știu ce efecte are

O bunică a fost desfigurată din cauza unei reacții adverse pe care a avut-o după ce s-a vopsit. Pe lângă faptul că a rămas fară vedere, au apărut și alte complicații care i-au pus viața în pericol. Saffron Veal a ajuns la spital și a rămas fără vedere din cauza vopselei pe care a folosit-o.

Vopsitul acasă este una dintre cele mai accesibile și rapide metode la care doamnele recurg atunci când vor să facă o schimbare sau îmbunătățire. Ceea ce se specifică pe fiecare cutie de vopsea, dar doamnele uită sau refuză să facă, este testul obligatoriu de alergie la substanța activă din produs, fapt ce le poate pune viața în pericol.

De ce bunica și-a pierdut vederea după ce s-a vopsit

Saffron Veal, o bunică din Southampton, a trecut prin cea mai groaznică experiență din cauza unui banal vopsit acasă. Din cauza substanței active din componența vopselei la care femeia este alergică, aceasta a pățit ceva ce nu ar fi crezut vreodată că se poate întâmpla din cel mai insignifiant motiv.

Femeia în vârsta de 49 de ani a fost luată prin surprindere de reacțiile pe care le-a avut, deoarece în trecut, susține ea, s-a mai vopsit de sute de ori. Efectele care s-au văzut imediat după aplicarea vopselei au panicat-o pe bunică, deorece nu se mai confruntase cu asemenea situație niciodată.

Vopseaua pe care a folosit-o de data aceasta o mai folosise de nenumărate ori în trecut, dar cu toate acestea nu i-a făcut probleme atât de grave care să o îngrijoreze. Singurul aspect pe care l-a mărturisit a fost că a mai avut o reacție în urma vopsirii cu aceeași vopsea în urmă cu trei ani, dar pe care medicii au pus-o în seama tratamentului pe care îl lua la acea vreme.

Cu ocazia unei întâlniri de familie unde participau atât copiii, cât și nepoții acesteia, femeia a decis să facă o schimbare de look, schimbare care a costat-o foarte scump din păcate. Una dintre fiicele ei a ajutat-o să se vopsească în dimineața respectivă, iar seara deja primele reacții au apărut. „De îndată ce am simțit arsură și mâncărime, am știut că este o reacție alergică” sunt cuvintele pe care femeia le-a povestit.

Bunica s-a internat de urgență la spital a doua zi după ce s-a vopsit. Fața a început să i se umfle extrem de tare încât, așa cum a spus-o și ea, arăta precum o minge de bowling. Din cauza acestei reacții Saffron și-a pierdut vederea inițial de la un singur ochi pentru că umflăturile îi acopereau în întregime partea respectivă, iar la puțin timp și-a pierdut vederea și la celălalt ochi, deoarece fața ei nu se oprise din umflat.

„Arătam ca o veveriță sau ca o minge de bowling. Nu mă așteptam să fie așa de rău” a declarat femeia în vârstă de 49 de ani. Pe lângă reacțiile principale, Saffron Veal, a avut parte și de unele secundare, dar care au desfigurat-o total. Pe scalp i-au apărut vezicule care i-au provocat mâncărimi și usturimi în același timp.

Familia a sunat la ambulanță pentru că femeia nu mai vedea și nu prezenta semne de îmbunătățire. Aceasta a fost internată pentru a-i putea fi salvată viața la timp. În urma tratamentului, bunica a început să își revină treptat, însă a durat mai bine de zece zile ca umflăturile și durerile groaznice de cap să dispară.

Riscurile la care s-a expus bunica din cauza vopselei de păr

Cea mai mare problemă pentru Saffron a fost faptul că se află într-un scaun cu rotile permanent, ceea ce i-a făcut tot procesul de vindecare mult mai greu. Aceasta nu reușea să se hrănească singură sau să meargă la toaletă neînsoțită pentru că nu vedea nimic.

Riscul de a rămâne fără vedere permanent a fost unul foarte mare, deoarece substanța a rămas pe piele o perioadă prea lungă de timp, perioadă în care a acționat continuu. Saffron a așteptat mult prea mult până să ajungă la spital, iar riscul de a-și pierde chiar și viața a existat la momentul respectiv.

Riscurile la care s-a expus bunica au fost unele dintre cele mai grave. Pe lângă faptul că aceasta a rămas desfigurată pe o perioadă foarte lungă, exista posibilitatea ca reacția alergică să meargă mult mai departe, de la pierderea definitivă a vederii până la deces.

Vopseaua de păr este aliatul tuturor femeilor atunci când își doresc o schimbare de look, dar este foarte important ca testele de alergie să fie făcute de fiecare dată atunci când se dorește o astfel de schimbare. Bunica a recunoscut că nu a mai refăcut testul în ziua în care s-a întâmplat tragicul eveniment, dar îndeamnă pe toată lumea să o facă și să nu mai sară peste un pas atât de important și obligatoriu.