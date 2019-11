„Am leșinat imediat. Nu înțeleg de ce...”- Femeia mutilată în plină stradă, în Alexandria, a povestit chinul la care a fost supusă

„Veneam de la ISJ către casă, pe strada Constantin Brăncoveanu, cred că eram prin zona Episcopiei, când s-a întâmplat. Vorbeam la telefon cu fiica mea. Îmi amintesc că ploua, aşa că am încheiat repede convorbirea şi mi-am pus telefonul în buzunar. După asta nu-mi mai amintesc nimic... Cred că m-a urmărit, a aşteptat să termin de vorbit la telefon şi apoi m-a lovit în cap din spate. Îmi amintesc foarte clar că în faţa mea nu era nimeni. Din momentul acela, am doar flash-uri. Îmi amintesc, de pildă, un bărbat care suna la Ambulanţă şi încerca să mă ridice. M-a lovit, cum vă spun, în cap, am un hematom de dimensiuni mari, am căzut cu faţa pe trotuar şi am nasul spart şi ochii vineţi. La fel şi un cucui mare în frunte”, a povestit, pentru Mediafax, femeia.