Fetiță de 10 ani sugrumată și violată ziua-n amiaza mare: „Am încercat să mă prefac că sunt moartă”

O copilă în vârstă de 10 ani a fost sugrumată și violată de un adolescent în vârstă de 16 ani, după care a fost abandonată într-un șanț. La câteva zeci de minute după cpnsumarea abominabilei fapte, micuța a fost găsită de un trecător.

Episodul a fost popularizat de întreaga mass media din Regatul Marii Britanii, locul în care s-a și consumat. Din fericire, fetița a scăpat cu viață deși rănile psihice se vor vindeca cu greu.

Autorul a fost prins, însă nu și-a recunoscut vina în totalite, admițând că a încercat să o sugrume fără să o violeze. În schimb, fata a povestit cu lux de amănunte ce și cum s-a întâmplat: „Mi-am scos telefonul pentru a o anunța pe mama mea că voi ajunge curând acasă, moment în care am simțit cum cineva alerga în spatele meu și m-a apucat în strânsoare. Mi-a fost frică că nu am suficient oxigen și că voi muri. La început am încercat să mă prefac că sunt moartă, am crezut că voi scăpa, însă asta nu l-a descurajat”.

Un trecător a văzut-o pe tânără și i-a sărit imediat în ajutor. I-a alertat părinții și fetița a fost dusă la o clinică unde a primit îngrijiri. În timpul investigației, polițiștii au descoperit urme ale ADN-ului agresorului, ceea ce confirmă ipoteza victimei.