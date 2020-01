Momente de groază la Craiova! Fetiță de trei ani, scăpată pe geam de bunică | VIDEO

"In cursul acestei zile, polițiștii Secției 4 Politie Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că o fetiță, in vârsta de 3 ani, a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Craiova. Fetița a fost transportata la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. In cauza, polițiștii au demarat cercetările, urmând a se stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul", au declarat reprezentanții IPJ Dolj.

Femeia a sunat imediat la 112 și o ambulanță a transportat-o pe fetiță la spital. În prezent, aceasta se află la Terapie Intensivă, la Spitalul din Craiova. Medicii spun că starea ei este gravă.