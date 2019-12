Fiica lui Traian Băsescu, dată exemplu tuturor femeilor din România: „E singură și crește trei copii”

Invitat la o discuție cu un jurnalist al postului de radio RFI România, Traian Băsescu a vorbit despre fiica sa, Elena. Fostul președinte a subliniat că fostul europarlamentar își crește cei trei copii singură, fără să primească niciun ajutor.

„Fiica mea este singură, divorţată şi are trei copii şi îi creşte. Dacă vrei să creşti trei copii îi creşti. Şi nu plecaţi de la premiza că îi dă tata bani. Nu. Are şi o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză că nu ai condiţii să creşti copilul. Ai condiţii să creşti trei copii. Văd că îi creşte destul de bine”, a declarat Traian Băsescu.