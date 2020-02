Firea anunţă că după o zi de „referendum” privind vinieta Oxigen majoritatea opţiunilor sunt împotriva implementării taxei. Consultarea publică va continua în acest week-end, iar un anunţ oficial e aşteptat luni - VIDEO

Ea spune că mesajul său privind consultarea publică online are peste 600.000 de vizualizări, peste 15.000 de mesaje primite de la cetăţeni, iar aproximativ 90 la sută dintre mesaje solicită renunţarea la această taxă. Firea anunţă de asemenea că pe e-mail a primit pe mail 944 de mesaje dintre care 700 sunt împotrivă. „Continuăm să primim atât mesaje pe Facebook, de asemenea pe adresa de e-mail [email protected], le centralizăm şi luni voi organiza o conferinţă de presă în care voi prezenta transparent toate aceste mesaje din partea cetăţenilor şi voi anunţa concret şi ce decizii am luat pentru că este foarte importat pentru mine ce cred oamenii, ce cred bucureştenii mai ales după acest val imens de mesaje primite” a afirmat Gabriela Firea. Primarul general a transmis de asemenea că va anunţa concret „cum anume se va aplica decizia” şi anume cum se va implementa. „Nu vreau să spun dinainte ce voi anunţa luni pentru că nu este corect. Aseară am anunţat că acest referendum durează tot week-endul şi că luni anunţ un răspuns concret” a spus Firea cerându-le bucureştenilor să transmită în continuare mesaje şi precizând că ţine cont de mesajele corecte, civilizate, care nu conţin injurii”. Cu câteva ore înainte de anunţul primarului Gabriela Firea, fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, care vizează funcţia de primar general, declara într-o conferinţă de presă că în bugetul pentru acest an al Primăriei au fost prevăzuţi un miliard de lei din taxa Oxigen. „Doamna Firea a venit fără niciun studiu de impact (...) şi ne-a spus «veţi avea o taxă». După care a pus lucrurile astea în buget pe partea de venituri şi cheltuieli. Înainte să spui cum vei cheltui banii, trebuie să spui de unde vor veni banii, taxa Oxigen a fost una dintre metodele Gabrielei Firea de a spune ”uite de aici voi avea bani, de aici voi avea şapte miliarde de euro ca să pot să fac toate promisiunile astea, să dau bani în stânga şi în dreapta”. Iar în felul ăsta a justificat cu această taxă Oxigen un miliard de lei. Ne-a spus în buget că aproape un miliard de lei va încasa în urma acestei taxe. (...) De fapt, ce a făcut este să mascheze cu această taxă Oxigen să mascheze o parte importantă din buget practic un sfert din buget, să spună că o să-l obţină de acolo. Cred că Gabriela Firea joacă doar politic” a spus Vlad Voiculescu. El susţine că Firea „a justificat un miliard de lei din buget cu această taxă” iar bugetul Primăriei Capitalei a trecut. „În momentul ăsta bugetul a fost aprobat. Treaba şi-a făcut-o. Ne-a minţit cu cifre, a fost aprobat, principala dânsei problemă a fost rezolvată, acuma e o temă de campanie, aş interpreta tot ceea ce spune Gabriela Firea ca pur şi simplu o tematică de campanie” a declarat Voiculescu. El a spus că taxa Oxigen „în sine ar trebui să fie parte a unui pachet mare de măsuri”.

Sursa : news.ro