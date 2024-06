FOTO | Cum arată și cu ce se ocupă partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce salariu uriaș are femeia care i-a dăruit doi copii

Mirabela Grădinaru este partenera de viață a lui Nicușor Dan. Descoperă cum arată femeia care i-a dăruit doi copii, cu ce se ocupă și ce salariu uriaș are, la compania unde lucrează.

Mirabela Grădinaru este partenera de viață a lui Nicușor Dan, însă puțini sunt cei care știu cum arată femeia care i-a dăruit doi copii, cu se ocupă și cât câștigă.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este femeia cu care primarul Capitalei și-a întemeiat o familie.

Cum arată și cu ce se ocupă partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce salariu uriaș are femeia care i-a dăruit doi copii

Nicușor Dan a cunoscut-o pe Mirabela Grădinaru în anul 2005, pe vremea când ea era încă studentă la Geografie, la Universitatea din București. Încă de la început, între cei doi a existat o anumită chimie și nu a durat mult până ce au decis să formeze un cuplu.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentã în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte cã se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sã mã întorc acasã, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenã ce fusese plecatã cu bursã Erasmus în Franta. Am renuntat sã mã mai întorc acasã si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sã mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de dupã sesiune sau de dupã zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicusor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu stiu dacã a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, îsi aminteste Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, potrivit vremeanoua.ro.

În 2016 s-a născut primul copil al cuplului (o fetiță), iar în 2022 s-a născut prematur și al doilea copil (un băiețel), la Spitalul Filantropia din București.

Despre Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, se știe faptul că este din Vaslui și că a studiat Geografia. În prezent, aceasta ocupă funcția de manager la la una dintre cele mai mari companii auto din România și se zvonește că ar avea un salariu de aproximativ 10.000 de lei, potrivit bugetul.ro.

Ea este femeia alături de care Nicușor Dan a pus bazele Asociației Salvați Bucureștiul, iar apoi al partidului Uniunea Salvați România (USR). Mirabela Grădinaru i-a fost alături și l-a susținut și la alegerile din 2012, 2016 și 2020 pentru Primăria Capitalei, iar acum îl susține și la alegerile din 2024. Partenera de viață a lui Nicușor Dan este o prezență discretă și își ține viața și familia departe de viața publică.

Cei doi locuiesc în chirie într-un apartament de trei camere.