Fundația Mereu Aproape a reuşit instalarea unui aparat vital pentru bebeluşii infectaţi de covid la maternitatea Polizu

Un astfel de mesaj a ajuns de la maternitatea Polizu chiar la Fundatia Mereu Aproape, care a reuşit astazi instalarea unui aparat vital pentru bebeluşii infectaţi.

Mesajul a ajuns pe 2 aprilie. "Avem nevoie, in regim de urgenta, de un ventilator cu frecventa inalta, pentru neonatologie". Termenii tehnici pot uneori să mascheze gravitatea situatiei. Ce drama poate inseamna, pentru un spital ca maternitatea Polizu, sa nu aiba un aparat care sa faca diferenta dintre viata si moarte pentru un pui de om abia venit pe lume?

Exact asa cum a fost cerut, in regim de urgenta, asa a si fost achizitionat ventilatorul de catre Fundatia Mereu Aproape. Tot astăzi a ajuns la Institutul Marius Nasta un transport care a produs agitatie in curtea spitalului. De astazi spitalul are cele 23 de paturi de care avea absoluta nevoie pentru a suplimenta numarul de locuri din saloane. Tot o cerere urgenta, tot o livrare de urgenta a Fundatiei Mereu Aproape unde se lucreaza in aceste zile, doar in regim de urgentă.

Pe zi ce trece, tot mai multe solicitări vin din partea spitalelor, si tot mai multe pachete sunt sigilate si livrate spre toată ţara. Numai azi au fost distribuite 50 de mii de masti. O mica parte a misiunea inceputa duminica trecuta, cand, cu un teledon impresionant, s-a dovedit ca "Romani Impreuna" este modul prin care acest popor va supravietui.