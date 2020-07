„La noi nici covidul nu are putere”. Gigi Becali a răbufnit și a făcut declarații șoc: „Nu se apropie toate miliardele de coviduri de mine”

„Păi Dumnezeu l-a făcut pe om cu mască?! L-a făcut fără mască. Dacă nici în ei nu au încredere, în Sfântul Duh, în puterea lui Hristos și a lui Dumnezeu, în ei care au luat binecuvântare de la apostoli și de la Sfântul Duh, atunci în cine să mai aibă încredere?! Dacă ar purta mască atunci oamenii ar crede că nu mai are putere Biserica, nu mai are putere aghiasma, nu mai are putere Sfântul Maslu, și atunci oamenii nu ar mai avea încredere nici în Biserică, că nu ne protejează (...)”, a declarat Gigi Becali, convins de faptul că fețele bisericești nu trebuie să poarte mască de protecție.

Mai mult decât atât, miliardul din Pipera a continuat să explice de ce românii sunt apărați de Covid-19 și de ce există un număr mic de decese cauzate de coronavirus în țara noastră.

„Fetele mele poartă mască, eu le-am văzut purtând. Și soția poartă mască, numai eu nu port. Eu nu port mască pentru că eu mă duc la Sfântul Maslu și la Liturghie în fiecare zi. Și dacă mă duc în fiecare zi la Sfânta Liturghie și la Sfântul Maslu nu se apropie covidul și nici miliardele de coviduri niciodată de mine. Că nu are cum! (...) La noi nici covidul nu are putere, suntem țară ortodoxă (...). Sfânta Litughie ne apără. Avem Sfânta Liturghie în ADN-ul nostru, în sângele nostru, de secole”, a mai explicat Gigi Becali, atunci când a fost întrebat dacă poartă mască și care este explicația numărului mic de decese cauzate de Covid-19 în țara noastră, comparativ cu state precum Italia.