Google Doodle 21 noiembrie 2023 aniversează zilele de naștere a artistei Tomie Ohtake și a medicului chirurg Victor Chang

Pe 21 noiembrie 2023, Google marchează zilele de naștere a două personalități care au schimbat cursul istoriei, artista Tomie Ohtake și medicul chirug Victor Chang. Află cine au fost aceștia și ce impact au avut.

Google Doodle este o modificare specială, temporară, a siglei de pe paginile de deschidere Google, menită să comemorați sărbători, evenimente, realizări și figuri istorice notabile. Astfel, pe data de 21 noiembrie 2023, a venit rândul a doua personalități care au schimbat cursul istoriei în două domenii complet diferite - al artelor plastice și cel medical. Iată cine au fost acestea și prin ce s-au făcut remarcate.

Cine a fost Tomie Ohtake, aniversată de Google pe 21 noiembrie 2023. Artista este considerată o deschizătoare de drumuri în artele plastice

Tomie Ohtake a fost unul dintre cei mai cunoscuti artiști brazilieni, celebră pentru picturile sale abstracte în culori primare, care combină forme geometrice și organice. Ea a fost, de asemenea, o sculptoar isucsit și scriitoare reputată.

Născut la Kyoto în 1913, Ohtake a mers în Brazilia în 1936 pentru a vizita o rudă, dar a rămas acolo când Japonia a intrat în al Doilea Război Mondial. Femeia a început să picteze în ani 50, după o vizită la atelierul pictorului Keisuke Sugano. În ciuda faptului că a obținut faima pentru creațiile ei abstracte elaborate, lucrările timpurii ale lui Ohtake au fost figurative, un stil favorizat și de alți artiști imigranți la acea vreme.

Pe la mijlocul anilor 1950, artista cu origini japoneze a început să exploreze domenii noi ale creației sale folosind culori și forme geometrice. Acest lucru a atras comparații între opera ei și cea a mișcării neo-concrete, în creștere de atunci, formată dintr-un grup de artiști printre care Lygia Clark, Mira Schendel, Lygia Pape și Helio Oiticica.

Cu toate acestea, Ohtake nu s-a alăturat niciodată mișcării, care a fost foarte influențată de arta cerebrală, asemănătoare unei mașini, a lui Theo van Doesburg. „Întotdeauna am desenat curbe și linii, dar fac totul manual, așa că nu este perfect”, spunea ea pentru Folha de São Paolo în 2013. „Îmi place să pictez forme libere.”

Tomie Ohtake a avut prima expoziție în 1957 la Salão Nacional de Arte Moderna și a fost inclusă în Bienala din São Paulo în 1961. În acea perioadă, artista și-a început apreciata serie de „picturi oarbe”, pentru care s-a legat la ochi pentru a picta. Mulți au văzut lucrările ca pe o critică a raționalismului extrem care domina scena braziliană în acel moment. În anii 80, artistul a finalizat și numeroase proiecte de sculptură publică.

Artista a continuat să lucreze până când s-a stins din viață, pe 12 februarie 2015, la vârsta de 101 ani.

Cine a fost Victor Chang, aniversat de Google pe 21 noiembrie 2023. Medicul chirurg este considerat un pionier al chirurgiei cardiace și de transplant

Dr. Chang s-a născut în anul 1936 pe 21 noiembrie. Legătura medicului cu domeniul medical poate fi pusă pe seama circumstanțelor vieții care l-au făcut să-și dezvolte interesul pentru domeniu la o vârstă foarte fragedă. Dorința lui a apărut după cemama lui a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Acesta a studiat medicina și chirurgia la Universitatea din Sydney. Și-a început pregătirea de rezidențiat la Spitalul St. Vincent și a lucrat la mai multe spitale din întreaga lume. În 1972, s-a întors în Australia și a devenit chirurg cardiotoracic la Spitalul St. Vincent din Sydney.

Dr. Chang este renumit pentru dezvoltarea valvei cardiace artificiale, dar și pentru alte contribuții în lumea medicală. Supapa cardiacă artificială dezvoltată de medicul chirurg a fost semnificativ mai ieftină decât modelele anterioare, iar lucru a făcut-o accesibilă la nivel global pentru utilizare în procedurile de salvare a vieții.

În 1984, dr. Chang a efectuat un transplant de inimă cu succes pe cea mai tânără pacientă australiană, Fiona Coote, care avea 14 ani în momentul intervenției chirurgicale. Coote a primit un alt transplant de inimă doi ani mai târziu. În prezent, ea este cea mai longevivă pacientă cu transplant de inimă din Australia.

Progresele medicale ale Dr. Chang au fost, de asemenea, onorate cu diverse premii care servesc drept mărturie pentru inovațiile sale de impact. În 1999, Dr. Chang a fost nominalizat pentru Australian of the Century la People’s Choice Awards. De asemenea, a primit cea mai înaltă onoare a Australiei, „Companion of the Order of Australia”, în 1986.

Dr. Chang s-a străduit să îmbunătățească asistența medicală globală și a fost pasionat de împărtășirea cunoștințelor și abilităților. În 1984, a înființat Fundația Victor Chang. Pentru a aduce chirurgi la Spitalul St. Vincent din Sydney și a-i instrui în chirurgia cardiacă avansată, Fundația acordă granturi pentru educarea chirurgilor din Asia de Sud-Est, în special pentru transplantul de inimă. Programele care explorează inovația în chirurgia cardiacă primesc, de asemenea, granturi.