Halloween 2018. Când pică sărbătoarea și ce semnificație are. Mituri și adevăruri

Halloween 2018. În fiecare an, sărbătoarea păgână, cu ecou în întreaga lume, pică pe 31 octombrie. În prezent, sărbătoarea a devenit mai mult una comercială, devenind o zi a costumelor și a paradelor.

Halloween 2018. Deși nu este declarată o sărbătoare națională, Halloween-ul este celebrat în foarte multe țări. Popularitatea acestei sărbători a crescut în Germania și în Italia. Halloween-ul este sărbătorit în Mexic, acolo unde oamenii cred că spiritele celor decedați vin printre noi și își vizitează casele unde au locuit atunci când trăiau. În SUA, copiii merg la colindat de Halloween, având cunoscuta urare: ”Trick or treat”. Dacă nu primesc dulciuri, copiii fac glume proaste ”gazdelor”, murdărind ușile sau umplându-le cu hârtie igienică.

Halloween 2018 Legenda dovleacului

Halloween-ul își are origini într-o veche legendă irlandeză, transportată apoi în America, ce-l are ca personaj principal pe Jack o’Lantern, un zgârgit, metamorfozat în celebrul dovleac de Halloween, pe care toți îl cunosc. Jack le juca feste tuturor, îndrăznind să-l provoace pe însuși Diavolul, căruia reușește să îi joace feste. Când Jack o’Lantern moare, porțile Raiului se închid pentru el, așa că ”apelează” din nou la Diavol, care refuză să ”îi facă loc” în haznaua iadului. Se sperie și îi cere măcar o călăuză pentru a hoinări în întuneric. Diavolul îi dă atunci un felinar, unealtă ce-i va deveni călăuză pentru eternitate.

Mituri și credințe despre Halloween

1. Halloween nu este noaptea vrăjitoarelor

În afară de celebrul dovleac cu felinar, vrăjitoarele sunt omniprezente în această sărbătoare. De ce? Răspunsul se găsește în vechea Europă, când se credea că vrăjitoarele se reunesc în nopțile de 30 aprilie, 31 octombrie.

2. De Halloween, morții nu se trezesc la viață

Superstiția provine de la vechii celți care sărbătoreau noaptea recoltelor în data de 31 octombrie, când mulțumeau divinității pentru recoletele bogate. Ei credeau că atunci morții se trezesc la viață.

3. Sperietoarele

Sperietoarele sunt folosite de țărani pentru a păzi recoltele de păsările care le-ar putea invada și distruge. Acest element a fost, ulterior, asociat cu sărbătoare, cel mai probabil din rațiuni economice.

Halloween în România. Cum se sărbătorește

Nici românii nu au rămas indiferenți la sărbătoarea ”neagră” ce a acaparat lumea. Adulții se deghizează și merg la petreceri temeatice, iar școlarii sărbătoresc, de regulă, tot prin costume, având diverse acțiuni, precum sculptarea dovlecilor și pictarea lor. Tu sărbătorești Halloween-ul?

Adevăruri despre Halloween

Numele de Halloween a fost ales datorită influenței religiei creștine. Biserică catolică hotărăște să transforme ziua de 1 noiembrie în Sărbătoarea Tuturor Sfinților, cunoscută sub numele de Hallowmas, All Hallows. 31 octombrie este data Halloween-ului, de la denumirea scoțiană All-Hallows-Evening, adică ajunul sărbătorii All Hallows.

Un alt adevăr despre Halloween este că...te poate ajuta să slăbești. Cercertătorii susțin că dacă te uiți la un film de groază, poți arde tot atâtea calorii ca atunci când ai 30 de minute de activitate fizică. Motivul? Stresul la care ne supunem organismul când stăm în suspans.