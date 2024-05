Ce a putut să găsească un tâmplar atunci când a dărâmat un perete în timpul unei renovări. Detaliile i-au surprins pe toți

Dakota Mohn, un tâmplar din Illinois, a făcut o descoperire neașteptată atunci când a dărămat un perete. El a găsit o sticluță mică ce avea un bilet în interior.

Tâmplarul se ocupa renovarea unei case și a fost nevoie să dărâme un perete. Mare i-a fost mirarea când, în spatele peretelui, a descoperit o sticluță care purta un mesaj. Atunci când a deschis sticla și a citit biletul, a văzut că fusese scris în urmă cu foarte mulți ani.

Lângă locul unde era ascunsă sticla cu mesajul era scrijelită data de 29 septembrie 1975. În spatele date care fusese scrijelită se afla o sticlă mică și o scrisoare de 2 pagini care fusese scrisă de Stephanie Herron pe când avea doar 14 ani.

Ce a găsit un tâmplat într-un perete

Dakota s-a hotărât să posteze pe social media câteva fotografii despre descoperirea lui. El a postat și imagini cu scrisoarea în care adolescenta descria cum era viața ei la acea vreme.

“Pentru oricine găsește asta – Astăzi este 29 septembrie 1975. Numele meu e Stephanie Herron. Locuiesc aici cu mama, tata (Earnest), Becky și Valerie. Președintele este Gerald Ford. Doamna Lay e vecina noastră. Mama este însărcinată și trebuie să nască în curând. Din ce știm, casa asta a fost construită în 1872. Noi redecorăm acum. Calea ferată spre Illinois este la vest de casă. Locuim aici de 8 ani. Tata lucrează la gara din Chicago. Orașul Green Valley are aproximativ 650 oameni. Eu am 14 ani, Val are 16 și Becky are 12 ani. Sper să fiți foarte fericiți în casa asta. Steph. P.S. Pe mama o cheamă Rose Herron. Ea este asistentă și lucrează la centrul Hopedale. Ea s-a născut în Nebraska și e o mamă foarte bună”, apărea scris în scrisoare.

Tâmplarul a povestit pentru o publicație locală că a găsit scrisoarea din sticluță pe când făcea curățenie și se pregătea să dărâme nu perete.

“Făceam curat și am văzut data scrijelită în lemn. Mi-am băgat telefonul acolo sus și am făcut o poză și așa am descoperit sticluța. Am scos-o și am citit scrisoarea. A fost de parcă fetița asta de 14 ani stătea acolo și vorbea cu noi, ne-a dus înapoi în timp aproape jumătate de secol”, a povestit Dakota.

Dakota a încercat să o găsească pe Stephanie și a reușit. Ea are acum 60 de ani și și-a schimbat numele de familie în Poit după ce s-a căsătorit. Acum locuiește în Brooklyn, New York și are 5 copii. Femeia a zis că uitase complet că lăsase acolo acel mesaj.

“Sincer am uitat complet de el. Viața merge înainte, anii trec. Nu-mi vine să cred ce impact a avut bilețelul meu. Am primit mesaje de la oameni care mi-au fost prieteni în copilărie, care își aminteau de mine crescând în Green Valley. A fost un oraș bun în care să cresc. Am primit scrisori și de la profesori care îmi spun că se simt inspirați de gestul meu și le-au sugerat elevilor lor să lase și ei astfel de bilețele pentru viitor în colțurile ascunse ale caselor”, a spus Steph.

Proprietarii actuali ai casei au spus că sunt impresionați de gestul lui Stephanie și își dorec și ei să lase un astfel de bilet în viitor în casa lor.