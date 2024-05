Ce a putut să găsească o tânără într-un burger de pui cumpărat de la un fast-food celebru: „Era viu și mișca”

Tânăra a fost extrem de surprinsă atunci când a mușcat din burger și a găsit ceva crocant. A scos imediat telefonul să pozeze vietatea dezgustătoare.

O tânără a fost de-a dreptul dezgustată după ce a mușcat din burger-ul cumpărat de la un fast-food celebru și „a descoperit ceva viu înauntru”. Tânăra a avut o surprinză extrem de neplăcută atunci când a mușcat din sendviș și a scos imediat telefonul să fotografieze descoperirea din pachet.

Ce a putut să găsească o tânără într-un burger cumpărat de la un fast-food celebru. A scos imediat telefonul să pozeze vietatea dezgustătoare

Sachey Nurse mânca un McCrispy Deluxe de la un fast-food aflat în orașul din care locuiește, Llanelli, Țara Galilor, când a simțit că ceva se mișcă în mâncarea ei. Abia acela a fost momentul în care tânăra în vârstă de 18 ani a găsit „un melc viu” în senviș și a i s-a făcut rău, transmite thesun.co.uk.

„Am cumpărat această mâncare dumincă. Ne era foame și am vrut fast-food. Era un McCrispy Deluxe. Am observat melcul când am muşcat din burger şi am simțit ceva crocant. Era viu și mișca”, a povestit Sachey.

Citește și: O femeie a comandat salată la restaurant, dar a găsit o bucată de carne neobișnuită. Ce descoperire „dezgustătoare” a făcut

Acesta nu a stat deloc pe gânduri și a dus burger-u imediat înapoi, însă nu înainte de a-l fotografia pentru a avea dovada clară.

„L-am dus înapoi la magazin și mi-au spus că vor raporta acest lucru companiei lor furnizoare”, a mai dezvăluit ea.

Ulterior, tânăra a raportat către mâncarea contaminată și companiei JustEat, cea care i-a livrat comanda. În plus, Sachey a dezvăluit că a fost ultima dată când a mâncat din acel loc.

„Mi s-a făcut rău. Am fost dezgustată. Nu m-aș mai întoarce niciodată la acest fast-food”, a ținut să precizeze tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un purtător de cuvânt al lanțului celebru de fast-food prezent în toată lumea a declarat că compania folosește „standarde riguroase” pentru a se asigura de calitatea alimentelor.

„Ne pare foarte rău să auzim despre experiența acestui client. Siguranța alimentară este de cea mai mare importanță pentru noi și punem mare accent pe controlul calității, respectând standarde riguroase pentru a evita orice imperfecțiuni.

Înțelegem că acesta a luat legătura cu echipa restaurantului care efectuează o investigație amănunțită și aș încuraja pe oricine care are o reclamație să contacteze echipa noastră de servicii pentru clienți pentru a ajuta la găsirea unei soluții”, au declarat reprezentanții.

Citește și: Descoperire macabră într-o vitrină frigorifică din piață. Ce a putut găsi un internaut. A filmat totul, iar imaginile sunt virale

Mai mult decât atât, burger-ul a dispărut din meniul fast-food-ului fiind o variantă în ediție limitată a binecunoscutului lor sendviș cu pui.