VIDEO/ Heroină în valoare de un milion de euro a fost găsită într-o fabrică părăsită din Bucureşti

Drogurile urmau să fie vândute mai departe către mai mulţi dealeri din Capitală dau din alte ţări din Europa. Ancheta procurorilor diicot a început pe 25 noiembrie. Sunt patru români implicaţi, acuzaţi că au cumparat drogurile de la un cetatean turc. 33 de kilograme si jumatate de heroina, unul din drogurile ilegale care produce cea mai mare dependenta. Drogurile avea o puritate de 50%. Pe piata neagra, intreaga cantitate valora un milion de euro.

Cinci perchezitii au facut procurorii in acest caz. La domiciliile a doua persoane din capitala, la sediul unei companii in a carei magazie erau depozitate drogurile, dar si acasa in lugoj la alti doi suspecti, unde de asemeneau tineau drogurile.

Anchetatorii au confiscat drogurile de mare risc, 5 telefoane si peste 4.000 de euro. Toti cei 4 suspecti au fost retinuti si prezentati astazi cu propunere de arestare in fata unui judecator de la Tribunalul Bucuresti. Doi dintre ei au ramas in arest pt urmatoarele 30 de zile, iar doi au fost plasati in arest la domiciliu.