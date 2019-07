Imagini din interiorul casei în care au fost arse tinerele din Caracal. Ucigașul trăia printre gunoaie, într-o mizerie de nedescris

Antena 3 a prezentat în exclusivitatea imagini din casa groazei, acolo unde polițiștii au descoperit mai multe rămășițe umane. În acest moment, sunt informații potrivit cărora sunt patru cadavre.

Bărbatul omora câinii din curte și îi gătea

O femeie care a lucrat ca bucătăreasa la mecanicul auto declara că în casă era o mizerie incredibilă și gătea câini.

O fostă angajată a bărbatului bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal susține că locuința în care tinerele și-au găsit sfârșitul arse de vii era mizerabilă, că omul era obsedat de filme de groază și chiar i-ar fi propus să întrețină relații sexuale cu el contra unei sume de bani.

„Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari.

Am auzit că le-a luat, le-a pus formol la gură la ocazie, a adus-o acasă a legat-o de masă, că-i plăceau filmele de groază lui. Asta am auzit şi noi vă daţi seama, ce vorbeşte toată lumea”, a declarat fosta angajată a bărbatului, potrivit observator.tv.