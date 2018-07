IMAGINI ȘOCANTE! Patru surori, izbite violent de un şofer de 20 de ani: Una dintre ele a rămas fără un picior

Un grav accident de circulație s-a produs în centrul orașului Oradea, unde patru surori, cu vârste cuprinse între 8 şi 20 de ani, au fost izbite violent de un autoturism condus de un tânăr teribilist.

Fetele erau pe trotuar, în faţa sediului Poliţiei Rutiere, când șoferul, care a pierdut controlul maşinii din pricina vitezei, le-a izbit din plin, notează publicația locală ebihoreanul.ro.

Toate cele patru fete au fost rănite grav, două dintre ele fiind târâte sub maşină câţiva metri şi apoi eliberate de echipajele de salvatori. Ele au fost transportate de urgenţă la spital, de echipajele SMURD şi ale Ambulanţei, mai scrie sursa citată. Cea mai grav rănită este o fetiţă de 12 ani, căreia medicii au fost nevoiţi să îi amputeze o gambă. Sora ei de 20 de ani are un traumatism cranio-cerebral minor şi o contuzie toracică, copila de 8 ani are un traumatism cranio-cerebral, un traumatism cranio-facial şi plăgi, iar cea de-a patra fată, în vârstă de 14 ani, are un traumatism cranio-cerebal minor cu escoriaţii.

Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional!

Potrivit subcomisarului Alin Gherman, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Oradea, care a făcut cercetările la locul accidentului, şoferul circula cu viteză și nu a mai putut controla autovehiculul. "În curba la dreapta, în apropierea giraţiei, nu a adaptat viteza de deplasare la un carosabil umed, a pătruns pe trotuar, unde a lovit în plin un grup format din patru persoane. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală gravă a celor patru victime", a declarat Gherman, potrivit aceleiași surse.

Sursa și credit foto: ebihoreanul.ro