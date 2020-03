Primul județ din România în care s-au interzis slujbele în Biserică

Mai exact, în Maramureș nu se vor mai ține ore de After School până în data de 22 martie, iar slujbele religioase nu vor mai avea loc deloc în județ începând de azi și până în data de 31 martie, cu posibilitate de prelugire a acestor măsuri.

ALERTĂ! Cele mai multe cazuri de coronavirus într-o singură zi, în România

„Se suspenda pana la data de 22 martie a.c., in judetul nostru desfasurarea activitatilor in cadrul Programului After School, dar și alte programe cultural-educaționale care implica copiii, cu posibilitate de prelungire. La unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din judetul nostru va fi prezent la sediile acestora doar personalul strict necesar, conducere, contabilitate, secretariat si paza. Celelalte cadre didactice si personalul auxiliar raman acasa, pana la data de 22 martie a.c. Masura poate fi prelungita in functie de evolutia situatiei la nivel national. Se suspenda efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religisoase, pana la de 31 martie a.c., in zilele de sambata si duminica. Lacasele de cult raman deschise, dar nu vor fi oficiate slujbe religioase”, a declarat purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului, Dan Bucă.