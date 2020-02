Alocațiile înlocuite cu vouchere, anunț de ultimă oră! Ce a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor

Reacția românilor a fost împărțită. Unii au considerat că măsura este bună și îi determină pe părinți să folosească alocațiile strict pentru nevoile copiilor, în timp ce alții au considerat că această schimbare va obliga părinții să facă anumite cumpărături care să se încadreze în suma impusă pe voucher, situație în care fie nu vor atinge suma impusă și vor pierde bani, fie vor fi nevoiți să mai scoată din buzunar pentru a completa.

„PNL spune că vrea să plătească alocațiile pentru copii cu vouchere valorice care să poată fi folosite doar la achiziția produselor destinate copiilor. Să dea alocațiile în ce formă vor! Tichete, bonuri valorice sau vouchere, dar la valoarea lor #dublată, așa cum prevede legea! Dacă însă invocarea voucherelor este un alt tertip prin care PNL încearcă să amâne sau să diminueze dublarea alocațiilor, atunci ne vom opune categoric!”, a fost mesajul publicat ca reacție a acestei propuneri pe pagina de Facebook a PSD.

Părinţii folosesc alocaţiile copiilor şi pentru alte cheltuieli decât cele pentru creşterea copiilor, iar uneori se mai joacă şi la păcănele, potrivit ministrului propus al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii

"Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Ministrul Muncii a propus ca soluţie pentru această situaţie înlocuirea alocaţiilor cu un sistem de vouchere care să încurajeze şcolarizarea copiilor.

"În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului. Da, am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual; o soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală", a adăugat Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că va lansa la momentul oportun o consultare publică pe acest subiect.