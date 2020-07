Doar așa poate fi împiedicat virusul! Dacă el încă există "oamenii sunt de vină!" Semnal de ALARMĂ de la INSP

„Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri, vom avea doua saptamani dificile pentru a putea reimpune acele masuri de carantina, izolare in spital, izolare la domiciliu. In functie de respectarea acestor norme vom putea vedea evolutia in perioada urmatoare. Repet, vom avea doua saptamani destul de grele, munca asidua, atat la nivelul DSP cat si la unitatile sanitare”, a spus ministrul Nelu Tătaru.