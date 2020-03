Internările programate în spitalele aflate în subordinea MS vor fi limitate, iar în funcţie de dinamica situaţiei privind coronavirusul ar putea fi interzise

”În perioada următoare, în spitalele coordonate de Ministerul Sănătăţii vor fi limitate internările programate, în raport cu gradul de ocupare al paturilor ( inclusiv paturi ATI) şi evolutia epidemiologica locală. În funcţie de dinamica situatiei se va putea decide chiar interzicerea internarilor programate. Spitalele vor raporta zilnic in sistemul electronic centralizat al Centrului de coordonare situaţia ocupării paturilor. Această măsură se impune atât pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de către spitale, cât şi pentru gestonarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi umane”, se arată în plan. Conform anunţului făcut de ministrul Sănătăţii Victor Costache, va fi asigurată o comunicare publică adecvată pentru ca, în această perioadă, publicul să se adreseze spitalelor doar pentru situaţii de urgenţă, pentru a evita aglomerările în unităţile sanitare. De asemenea, s-a stabilit o reţea suport pentru spitalele de boli infecţioase. ”În functie de contagiozitatea cazurilor non-coronavirus se vor stabili spitalele de suport, in care sa fie transferati pacienti din Spitalul de Boli Infectioase. Într-o primă fază, se recomandă ca spitalele de suport sa nu fie reprezentate de spitalele importante de urgenta din zona, care pot asigura asistenta medicala pentru celelalte urgente medico-chirurgicale. Pot fi incluse in reteaua de Spitale de suport si spitale din alte judete preponderent cele cu Sectii de Boli Infectioase, precum si spitalele din alte retele, decat ale Ministerului Sanatatii ( Ministerul Transporturilor, Ministerul Apararii Nationale, Spitale Private)”, mai prevede planul. În Planul MS mai sunt prevăzute şi măsuri pentru cazul extinderii crizei şi depăşirii capacităţii Spitalelor de Boli Infecţioase, dar şi reglementări cu privire la utilizarea echipamentelor de protectie. În ceea ce priveşte Centrul Operaţional, ministrul Sănătăţii a afirmat că acesta va furniza toate informaţiile necesare gestionării situaţiei provocate de COVID-19. “Centrul Operaţional ne va furniza situaţia la zi toate informaţiile utile şi vitale pentru stabilirea măsurilor corecte pentru fazele epidemice în care ne aflăm. Vom cunoaşte stocurile de medicamente, echipamente medicale şi dezinfectanţi existente la nivel naţional în spitale, numărul cadrelor medicale implicate în acţiunile pe care le derulăm pentru limitarea răspândirii infecţiei, numărul paturilor libere în secţiile de boli infecţioase şi ATI, astfel încât să putem acţiona coordonat”, a declarat ministrul Victor Costache care a fost în această dimineaţă în Centrul de Coordonare şi a susţinut o videoconferinţă cu cei implicaţi.

Sursa : news.ro