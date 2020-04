Interviu cu Bogdan Anicescu, interpretul în limbaj mimico-gestual de la conferințele Guvernului și ale MAI

Pe tânărul Bogdan Anicescu îl vedeți la fiecare declarație a autorităților în plină pandemie de coronavirus. El este cel care traansformă cuvintele în limbaj mimico-gestual. Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Specială și este interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România. Am încercat să-l cunoaștem mai bine și să îl aducem în fața dumneavoastră așa cum este el: modest și altruist. În ultima vreme, știrile despre el au devenit o strategie sigură de „clickbait” pentru multe site-uri care, sub titluri ca „Povestea lui Bogdan Anicescu…”, „Iată cine este Bogdan Anicescu…”, au obținut multe vizualizări, redând doar o postare despre protagonist a Ministerului Afacerilor Interne.

Noi am făcut un pas mai departe și am stat de vorbă cu el. Am descoperit un om foarte cald, informat, responsabil, iubitor de animale, cu multe pasiuni: de la șah la muzică și poezii până la desene animate. Că are un dezvoltat simț al umorului, ați putut deduce și din intervenția pe care Bogdan a avut-o într-un vlog al fondatorului proiectului 5GANG, Selly. Și pentru că e o perioadă în care stăm acasă, i-am cerut lui Bogdan și recomandări de cărți, filme și piese de teatru.

„Deși dizabilitatea va reprezenta mereu un punct de sensibilitate, nicio persoană din această categorie nu caută mila celuilalt, ci respectul”, Bogdan Anicescu



1. Care e povestea ta? Ai vreun caz în familie de persoană cu deficiențe de auz?