Între furtuni violente şi căldura de foc, România trece prin extreme periculoase!

România este în plin cod galben de ploi şi vijelii. Avertizarea va expira spre miezul nopţii, iar efectele au fost distrugătoare în întreaga ţară. Au zburat acoperişuri, râurile s-au umflat, iar viiturile au devastat totul în calea lor. La Constanţa, un incendiu a fost provocat de razele soarelui extrem de puternice. Zeci de oameni au privit înspăimântaţi cum ia foc acoperişul unui spital.

O furtună de 20 de minute a adus dezastrul în Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Acoperişul unui bloc a fost luat pe sus de rafale care au bătut cu 100 de kilometri pe oră. 6 maşini au fost distruse în câteva secunde. Vremea a adus necazuri în întreaga ţară.

La Piatra Neamţ, locuitorii unui cartier sunt la capătul puterilor după ce inundaţiile i-au lovit a doua oară în această lună.

Singura zona ferita de instabilitate, in aceste zile va fi litoralul romanesc. Vom avea 30-31 in aer si 25-26 in apa marii. Daca alegeti sa mergeti la munte in shimb, sa aveti la dvs umbrele si pelerine pt ca va ploaua aproape in fiecare zi.

La mare, altele sunt problemele. Indicele radiaţiei ultraviolete a atins valori periculoase. Atât de mari, încât acoperişul unui spital s-a aprins de la razele soarelui. A fost stins la timp de pompieri. În timpul intervenţiei, 60 de oameni - cadre medicale, dar şi pacienţi - au fost evacuaţi.