Istoria se repetă foarte repede în România! Încă o mașină a fost atacată de tâlhari

La trei luni de la scandalul jafurilor de la Sineşti, o familie cu doi copii a povestit cum a fost la un pas de a fi tâlhărită la drumul mare, la ieşire din Ţăndărei.

Oamenii se întorceau spre casă de pe litoral, când maşina lor ar fi fost urmărită şi atacată cu pietre. Mama, care era la volan, a spus că poliţiştii nu au ajutat-o.

În toiul nopţii, în minivacanţa de Sfânta Maria, femeia plecase cu familia de la mare din cauza unei urgenţe medicale - una dintre fetiţele sale se simţea din ce în ce mai rău. Se îndreptau spre Galaţi, dar la ieşire din Ţăndărei, maşina lor ar fi fost blocată şi înconjurată în trafic de mai mulţi necunoscuţi.

Speriată, femeia a întors maşina să caute ajutor. A oprit la cea mai apropiată secţie de Poliţie. Acolo, oamenii ar fi fost atacaţi a doua oară de bărbaţii care îi urmărireau.

„Au coborât şi în momentul în care ne-am dat seama că nu e nimeni şi că nu am altă scăpare şi că trebuie să fug, am demarat şi am plecat cu viteză, iar cei din dubiţă şi cei din Audi au început să arunce cu ce aveau la îndemână, cu pietroaie”, a povestit femeia.

Între timp, soţul ei sunase la 112. Dispecerul l-ar fi trimis la Poliţia din altă localitate, acuză familia. Însă nici acolo nu au găsit niciun agent.

Cu o fetiţă bolnavă în maşină, femeia susţine că a scăpat singură de atacatori.

Reprezentanţii Poliţiei din Ialomiţa, însă, au altă variantă. Ei spun că familia din Galaţi nu a menţionat că a fost atacată. Şi că unul dintre presuspuşii agresori ar fi sunat înainte la 112.

„Un cetăţean din Ţăndărei a apelat Poliţia oraşului şi a sesizat că pe raza localităţii sunt două autoturisme suspecte, una dintre ele înmatriculată în Galaţi, una în Bucureşti, care se deplasează pe străzile din oraş”, a declarat Andreea Loghin, purtător de cuvânt la IPJ Ialomiţa.

Povestea seamănă izbitor cu episodul jafurilor de la Sineşti. Deşi au trecut trei luni de la scandal, anchetatorii nu au făcut nicio reţinere. În luna mai, ministrul de Interne, Carmen Dan, anunţa că au fost dispuse verificări interne. Opt poliţişti au fost cercetaţi disciplinar, dar ancheta pare că bate pasul pe loc.