Italianul de 71 de ani infectat cu coronavirus, care a fost în România, declarații în exclusivitate! Înregistrare tulburătoare! „Am ajuns cu febră” – Video

Italianul Cesare Emendatore a stat şase zile în ţara noastră, timp în care a avut simptome de coronavirus. A doua zi după ce a aterizat pe aeroportul din Craiova a făcut febră. Nu s-a dus la spital, însă a mers la câteva întâlniri şi chiar la Primăria comunei Drăguțești.

„Mă simt bine. Să spunem bine. Nu am febră. Am doar o bronhopneumonie. E doar pneumonie. Nu am alte probleme de sănătate. Am luat-o recent, de când am venit la spital au depistat-o. Sunt la spitalul din Rimini. Am fost în România în perioada 18 – 22 februarie. Am fost la Craiova. Sunt 20 de ani de când vin în România. Sunt ca acasă acolo. Nu știam că sunt bolnav când am venit. M-aș fi dus la spital. Am avut febră. Când am venit în România, am început să am febră și am stat acasă – trei zile, pentru că aveam febră 39.

Apoi, sâmbătă, când m-am simțit mai bine, mi-a scăzut febra, am luat avionul și am venit acasă. Febra a început marți seară, când am ajuns în România. Doar două persoane am întâlnit (întâlniri de afaceri, n.r.) și ele au fost testate”, a povestit el, tușind puternic.

Acum, italianul se află în carantină, alături de familia lui. Nu știe de unde a luat virusul. Crede că este posibil să îl fi luat de la oameni care au venit la restaurantul lui din Rimini.