Ministrul Muncii, lămuriri cu privire la pensiile românilor: Punctul de pensie crește la 1 septembrie la o valoare istorică

Ministrul Muncii a avut o intervenție telefonică la Antena 3, unde a transmis tuturor pensionarilor că aceasta nu va afecta majorarea punctului de pensie.

Senatul a respins, miercuri, în plen proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR.

”Din păcate, avem încă o probă în plus, fiindcă opoziția austerității au ceva împotriva pensiilor. Vreau să liniștesc pe toți pensionarii pentru că ceea ce trebuia să se întâmple de la 1 septembrie 2019 se va întâmpla. Punctul de pensie va crește la 1265 începând cu 1 septembrie. E prevăzut în ordonanța 114, e bază legală pentru întocmirea bugetului general consolidat pe 2019. Avem sumele prinse în buget. Ministerul Muncii nu are nicio sincopă aici.

După cum știți noi ne-am încăpățânat din 2016, indiferent de piedicile care ni s-au pus. Am pus în aplicare ceea ce ne-am propus. Ne-am propus ca în acest an să ajungem la punctul de pensie de 1265 de lei. Cu siguranță și în proiecția de buget pe anul 2020 vom prinde majorarea punctului de pensie la 1775, astefel încât ceea ce am propus în 2016, adică dublarea punctului de pensie, să fie realizat până în 2020.”, a spus Marius Budai, la Antena 3.