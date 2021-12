Laszlo Farkas a murit înt-un accident rutier! Fondatorul formației Quo Vadis a pierdut controlul la volan. Mesajul trupei Cargo

Sâmbătă seara, Laszlo Farkas sau Laci, așa cum prietenii îi spuneau, s-a stins din viață în după ce a intrat pe contrasens și a izbit alte două mașini. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a spulberat.

Impactul violent a avut loc după ce mașina care mergea către Timișoara a trecut linia dublă continuă și a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal o mașină, care a ricoșat în cel de-al treilea autoturism, care se deplasa în același sens.

În urma accidentului, solistul trupei Quo Vadis a murit, air un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Echipajele de pompieri au sosit imediat la fața locului și au intervenit pentru a salva victimele, însă a fost prea târziu pentru Laszlo Farkas, care a murit.

"Am fost solicitaţi să intervenim pentru un accident ruiter în care au fost implicate trei autoturisme. În urma accidentului au rezultat patru victime. Una necesită spitalizare, două au refuzat, iar una a decedat", a declarat Ziţac Andrei, reprezentantul ISU Banat, potrivit Observator.

Artistul a pus bazele formației timișorene Quo Vadis în urmă cu 30 de ani, în 1991, alături de Farkas Szilámér, Borbély Szilárd şi Gáspár Zsolt. Grupul a rămas activ pe scena muzicală din Timișoara până în prezent.

Potrivit aceleiași surse, solistul Laszlo Farkas a activat și în trupa Leslie Wolf and The Groovemakers, pe lângă proiectul Quo Vadis.

Ce mesaj au transmis Trupa Cargo și colegii de scenă ai artistului Laszlo Farkas

După ce s-a aflat de moartea fulgerătoare a artistului, colegii de breaslă au fost cutremurați de pierderea sa.

Mimo Obradov a scris: “Un om pe care înainte de a-l vedea l-am auzit cîntînd Cream. Sunetul răzbătea printr-un grătar metalic montat pe trotuar ca gură de aerisire a unui beci. Am intrat în clădirea veche din Cetate și ghidîndu-mă după sunet am coborît scările, am împins ușa mare din lemn și am pătruns în subsol. Era beznă dar muzica se auzea tot mai clar. Într-una din boxele mari și prăfuite lumina un bec obosit. Acolo i-am văzut și cunoscut prima dată pe cei trei Quo Vadis (Laci, Joe și Țiți). În anii care au urmat am petrecut multe momente luminoase cu Laci Farkas. A fost un suflet larg, tonic, plin de vibrațiile rockului și bluesului, un om sincer. Timișoara pierde mult prin dispariția lui. Ne va lipsi. Îmi va lipsi. Adio Leslie Wolf.”

Trupa Cargo a postat mesajul: “Rămas bun, Laci Farkas!”, la o zi după vestea care a cutremurat lumea artiștilor.

Stratone Ion a scris: “Ne-a părăsit, în urma unui tragic accident auto, Laci Farkas, unul dintre cei mai buni chitariști de rhythm & blues din România... Un prieten deosebit pe care am avut ocazia să-l cunosc la festivalul Top T Buzău din 1994, când formația sa, QUO VADIS, din Timișoara, avea să impresioneze și să câștige locul 1 și dreptul de a apare pe un split album Electrecord... A urmat o invitație în București cu un concert de succes la Lăptăria lui Enache și o carieră muzicală de aproape două decenii în care a impresionat prin virtuozitate pe majoritatea scenelor de blues autohtone. O pierdere surprinzătoare care a îndoliat lumea din ce în ce mai mică a performerilor autohtoni de muzică de calitate. R.I.P.”

