Florin Opriţescu a murit la 42 de ani. Era cel mai cunoscut actor român care juca în producţii spaniole: Un gigant cu inimă de aur

Florin Oprițescu s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu un diagnostic crunt: Leucemie. În urmă cu ceva timp publica pe rețelele de socializare un videoclip în care anunța că în spre sfârșitul anului 2020 a fost diagnosticat cu cancerul sângelui.

Florin Oprițescu a murit la 42 de ani. Fiul său i-a făcut transplant de celeule stem din măduva osoasă

Florin Oprițescu s-a stins din viață la 42 de ani, deși nu cu mult timp în urmă a spus că s-a vindecat. Colegii de breaslă îi plâng acum trcerea în neființă și și-au exprimat regretele public.

Artistul cunoscut din producțiile „Mar de Plástico”, „La Unidad”, dar și cele mai apreciate thrillere din 2021, de pe Netflix - „Sub zero”, a primit ajutor de la fiul său în lupta cu boala care i-a măcinat trupul. Băiatul i-a făcut transplant tatălui cu celule stem din măduva osoasă, notează Adevărul.

Florin Oprițescu a murit la 42 de ani. “Un gigant cu inimă de aur” îi spun colegii actorului român

Decesul lui Florin Oprițescu a zguduit lumea filmului spaniol, dar și românesc. Oamenii alături de care a lucrat de-a lungul timpului sunt cutremurați de moartea fulgerătoare.

"Călătorie plăcută, Florin, un gigant frumos cu o inimă de aur!!! Să-ţi fie ţărâna uşoară!", a scris pe Instagram actorul Fernando Caya.

Citește și: Ce este și cum se manifestă pneumonia de aspirație. Boala înșelătoare l-a ucis pe Benone Sinulescu, care a refuzat ajutor medical

Presa spaniolă a anunțat moartea actorului român care a lăsat un imens gol în sufletul celor care l-au iubit și l-au cunoscut atât fizic, cât și prin intermediul talentului său transpus în filme excepționale.

Interviu cu Florin Oprițescu pentru presa din România: "există idei preconcepute despre români"

Florin Oprițescu a acordat pentru Adevărul un interviu în care a vorbit despre parcursul său, dar și despre cum este să fii român în Spania: "În societatea spaniolă există idei preconcepute despre români. Ceea ce canalele de televiziune transmit la ştiri îi influenţează pe cei ce nu au călătorit, pe cei ce nu au avut ocazia de a cunoaşte români cinstiţi, şi din cauza acestui fapt, mulţi fac greşeala de a generaliza. Singurul domeniu în care nu sunt judecat pentru faptul că m-am născut în Romania şi mă simt la fel de bine tratat ca spaniolii este în domeniul artistic, unde suntem apreciaţi pentru rezultatul muncii noastre."

"Filmul „Sub zero” a fost filmat la începutul anului 2019, mai exact în februarie şi martie. A fost o experienţă frumoasă, dar a avut şi momente mai dificile pentru felul în care am filmat, şi anume în acel autobuz imens (care a fost construit într-un platou, într-o navă industrială la marginea Madrid-ului) şi fiecare în pătratul lui de unu pe unu. Pentru mulţi dintre noi, actorii, a fost una dintre cele mai tehnice filmări. Eu am filmat 14 zile, iar în total filmul s-a filmat în două luni. Aş repeta experienţa sincer să fiu. Când am văzut rezultatul, într-un cinematograf din Barcelona, am rămas uimit, mi-a plăcut mult filmul. Chiar dacă citisem scenariul, m-a ţinut cu sufletul la gură. A meritat efortul."

Acesta a început să fie recunoscut pe stradă după producția Mar de Plástico”: "În 2016, am filmat serialul despre care v-am vorbit înainte: „Mar de Plástico”. Serialul a fost transmis pe canalul de televiziune „Antena 3” şi audienţa a fost cât se poate de bună, ca să nu zic foarte bună: în fiecare luni seara se uitau la serial între 2.891.000 şi 3.728.000 de persoane. Cu rolul ce îl jucam în acest serial a început să mă cunoască lumea în Spania şi să mă oprească pe stradă pentru a mă felicita şi a ne face o poză împreună. Cum serialul a început să fie transmis şi pe Netflix în anul 2017 şi încă este disponibil pe platformă, încă mai primesc mesaje şi mă mai opresc oamenii pe stradă pentru rolul acesta şi nu numai. Simt o mare satisfacţie personală de fiecare dată când se întâmplă acest lucru"

Citește și: Petrică Mîțu Stoian, ultima prestație tv. Artistul a filmat Revelionul doar cu câteva zile înainte de a se stinge din viață





Chefi la cuțite revine cu 3 ediții speciale de pe 29 noiembrie. Hai în AntenaPLAY și ai show-urile tale favorite