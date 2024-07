Lista medicamentelor care dau rezultate fals pozitive la DrugTest. La ce trebuie să fie atenți șoferii. Pot rămâne fără permis

Potrivit OUG 84/2024, șoferii care refuză să fie verificați cu aparatul DrugTest și solicită să dea probă de sânge vor avea permisul de conducere suspendat până la obținerea rezultatelor analizelor. Iată lista completă a medicamentelor care te pot lăsa fără permis.

Noua Ordonanță de Urgență Guvernamentală a stârnit controverse printre șoferi. OUG 84/2024 a introdus noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan, însă printre acestea se numără și o serie de medicamente uzuale. Potrivit autorităților, consumul acestor medicamente poate da un test fals pozitiv pentru consum de substanțe ilicite, rezultat ce atrage și suspendarea permisului.

Lista completă a medicamentelor care pot da rezultate fals pozitive la DrugTest

Schimbarea majoră adusă de noua Ordonanță de Urgență Guvernamentală constă în faptul că, începând de acum, șoferii care refuză să fie verificați cu aparatul DrugTest și solicită, în schimb, să dea probă de sânge vor avea permisul de conducere suspendat până la obținerea rezultatelor analizelor.

În acest context, pe contul unei farmacii din țară a fost publicată și lista completă a medicamentelor care pot da un rezultat fals pozitiv la testul rapid anti-drog. Printre acestea se numără cele care conțin substanța activă codeină, simplă sau în combinație cu anumite substanțe active.

„Ca urmare a Ordonanței de Urgență Guvernamentală (OUG) 84/2024, care nu mai permite refuzul testării antidrog cu teste rapide și păstrarea permisului până la aflarea rezultatelor analizelor de sânge, în vederea stabilirii consumului de droguri, dorim să atragem atenția pacienților în legătură cu unele medicamente/suplimente și alimente care pot da un test FALS POZITIV pentru consum de substanțe ilicite.

Atenție!!! Toate medicamentele contraindicate conducătorilor de vehicule sunt inscropționate pe cutie cu un triunghi echilateral, cu vârful în sus, de culoare albă, cu laturile de culoare roșie şi cu lungimea de 10 mm şi grosimea de 1,5 mm, având în centru un semn de exclamare de culoare neagră, triunghi încadrat într-un pătrat de culoare albă, cu latura de 15 mm.

Printre acestea se numără cele care conțin substanța activă CODEINĂ, simplă (codeină fosfat 15mg, care se eliberează doar cu prescripție medicală specială TAB III) sau în combinație cu alte substanțe active, în medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală (OTC):

Aspaco

Caffetin

Codamin P

Fasconal

Ibuvalen Duo

Nurofen Plus

Solpadeine comprimate

Solpadeine Extra comprimate efervescente

De asemenea, medicamentele care conțin PSEUDOEFEDRINĂ (cele destinate tratării simptomelor de răceală și gripă) pot da un rezultat fals pozitiv pentru consumul de amfetamine. Cele mai comune medicamente care conțin această substanță sunt:

Bioflu/ Bioflu Plus

Advil/Ibusinus/Modafen/Nurofen/Paduden – Răceală și Gripă

Ibugrip Plus

Ibuvalen Flu

Larofen Plus

Parasinus/Parasinus Penta

Prosinus

Tedolfen

Rareori, consumul de IBUPROFEN simplu poate duce la testarea pozitivă.

Este important de știut că suplimentele cu ulei de cannabis sau cele cu cânepă pot da rezultat fals pozitiv pentru consum de cannabis”, se arată în postare de pe Facebook.

De asemenea, un rezutat fals pozivit poate apărea și în urma consumului anumitor alimente și chiar a unor băuturi fără alcool.

„În ceea ce privește alimentele, consumul unei cantități mari de mac, dar și băuturile de tip apă tonică (Schwepps tonic, Evervess), pot duce la pozitivarea testului rapid antidrog”, mai scrie în mediul online.

„Recomandarea noastră este să consultați prospectele tuturor medicamentelor pe care le consumați, la secțiunea „Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor” înainte de administrare sau de a evita condusul, în cazul în care substanțele medicamentoase pot afecta starea de vigilență. De asemenea, vă puteți adresa medicilor sau farmaciștilor pentru informații legate de capacitatea de a conduce în cazul administrării oricărui medicament”, este mesajul trasmis de aceștia.

Peste 130.000 de semnături pentru o petiție de anulare a OUG 84/202

Comunitatea Declic a lansat o petiție prin care îi cere premierului Marcel Ciolacu să anuleze ordonanța de urgență 84/2024. Declic arată că prevederile OUG suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale, notează g4media.ro.

Până în acest moment, aceasta a strâns peste 130.000 de semnături. Iată textul integral al petiției.

„Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, vă cerem să anulați de îndată prevederile OUG 84/2024, care lasă fără permis șoferi nevinovați! Aceste modificări, date prin ordonanță de urgență, în weekend, suspendă permisul șoferilor care cer să fie testați antidrog la INML. Șoferii fie acceptă să fie testați cu aparatele rapide, unde 1 test din 2 pozitive e fals pozitiv, fie rămân fără permis chiar și un an, până când sosesc rezultatele analizelor oficiale.

De ce este important?

În România, 1 din 2 teste antidrog pozitive, făcute de poliție, este FALS pozitiv. Asta înseamnă că șoferii rămân fără permis pe nedrept și se aleg cu dosar penal până când vin rezultatele analizelor. Asta i-a determinat pe mulți șoferi să refuze testarea rapidă și să ceară analize de sânge la INML. Doar că asta nu mai e posibil, după ce Guvernul Ciolacu a schimbat legislația peste noapte, prin OUG 84.

De acum, fiecare șofer sau șoferiță care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar și 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puține și Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal.

Practic, premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau cu banul când vine vorba de permisele a zeci de mii de șoferi, pentru că jumătate din testele antidrog rapide pozitive sunt fals pozitive. Adică oameni nevinovați se aleg cu dosare penale și își pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabilește că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv.

Dacă această OUG rămâne în picioare, zeci de mii de șoferi vor fi învinovățiți pe nedrept și nu își vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile. Unii dintre ei își câștigă existența de pe urma permisului, iar alții depind de el ca să ajungă la serviciu.

Ordonanța 84/2024 îi nenorocește și pe bicicliști și pe cei care folosesc trotinete electrice. Dacă refuză testul rapid antidrog, ei sunt amendați cu cel puțin 990 de lei.

OUG dă liber și la testare direct în laboratoarele Poliției Române, nu doar la IML. Consiliul Superior de Medicină Legală, cel care coordonează analizele în acest moment, atrage atenția asupra acestei probleme și spune că poliția nu are personal calificat, nici laboratoare specifice pentru testare”.