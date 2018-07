Loteria Română a suplimentat fondul la Loto 6/49. Cât câștigi azi cu un bilet

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza cu cate 250.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din TRAGERILE LOTO 6/49 din 22 iulie si 26 iulie.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 429.700 de lei (peste 92.300 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 452.500 de lei (peste 97.200 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 205.000 lei (peste 44.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 359.600 de lei (peste 77.200 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.700 de lei (peste 15.600 de euro).

SUPLIMENTAR 500.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49:

-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 22 iulie

-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 26 iulie

