Micii atrag mulți turiști în Piața Obor. Într-o singură zi s-au vândut 7.500 de bucăți. Cât costă unul și ce rețetă se respectă

Micii din Piața Obor sunt ca un magnet pentru localnici și turiști români sau străini. Iată cât costă un mic în piața bucureșteană.

Preparatele tradiționale românești sunt adevărate delicii, iar turiștii străini încep să le descopere cu entuziasm. În același timp, românii redescoperă gusturile autentice.

Așa s-a întâmplat și cu micii din Piața Obor, care în urma viralizării pe diferite platforme de socializare, sunt acum la mare căutare.

Micii au început să atragă tot mai mulți turiști în Piața Obor. Într-o singură zi s-au vândut 7.500 de bucăți. Cât costă unul și ce rețetă se respectă

Faima micilor din Piața Obor a ajuns până departe. Acest preparat tradițional este unul dintre preferatele românilor. Îl consumă făcut pe grătar, la petreceri în familie, mai ales în sezonul cald. Pun alături câteva felii de pâine și muștar, iar masa este gata.

Dacă unii preferă să își pregătească acasă, alții scutesc din timpul de gătire și cumpără. În capitală, faimoși sunt cei din Piața Obor, iar acolo un mic costă 5 lei, fără însă muștar sau pâine.

Potrivit unei surse, pe zi se vând și 7.500 de bucăți. Este drept, acest lucru s-a întâmplat conform proprietarul terasei în timpul pandemiei. Costul unui mic nu îndepărtează clienții, ci din contră, se înghesuie să-și facă poftele. Aceștia stau și minute bune la coadă pentru a savura deliciile tradiționale.

Ce rețetă de mici se folosește în Piața Obor din București

Adrian Rebenciuc, proprietarul unei terase din Piața Obor, a dezvăluit că de 1 Mai, în timpul pandemiei, a vândut nu mai puțin de 7.500 de mici. Acesta a spus că rețeta pe care o folosește nu este deloc secretă, ci este chiar la vedere la terasa sa.

„Înaintea mea au fost și alții. A fost unul, celebrul Petria, care s-a retras, că-i în vârstă. Eu sunt doar continuatorul. Eu pun vită cu porc, că doar 15% din mușterii mănâncă oaie. E o rețetă de-a mea, făcută cu un tip care are o fabrică «euro» de procesare a cărnii.

E pe geamul tarabei. Legea mă obligă. Eu-s liniștit, am acte de proveniență. De aia îmi permit să fac spectacol aici, la Obor. Nu mă gândeam niciodată că o să am 30 de televiziuni să stea la coadă acolo.

Au fost și cei de la Reuters, zici că era Macron acolo. Am ajuns și în New York Times. Cei mai mulți mici am vândut în pandemie. De 1 mai, am dat 7.500 de mici. A fost o nebunie. Era să fiu linșat în ziua aia. A fost o adevărată nebunie”, a declarat el.