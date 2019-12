Loteria Română, trageri speciale de Crăciun. Loto 22 decembrie: premii suplimentare

Începând cu ora 18:15 vor începe extragerile loto. Rezultatele o să le găsiți pe a1.ro

Rezultate loto 19 decembrie

La tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au inregistrat 21.967 de castiguri in valoare totala de 2.029.125,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).