Loto 6/49. Iată numerele de joi, 5 martie. Ce premii pune la bătaie Loteria Română

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,91 milioane lei (peste 398.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox 6,2 milioane lei (peste 1,28 mil de euro) iar la categia a II- a este in joc un report in valoare de peste 100.000 lei (aprox 22.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 200.000 lei (aprox 44.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 553.000 lei (aprox 115.000 de euro) si la categoria a II-a, un report de peste 108.300 lei (peste 22.500 de euro) iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 34.400 lei.

Reamintim faptul ca la tragerea Loto 6/49, care a avut loc in data de 1 martie 2020, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 8.199.947,52 lei (peste 1,7 mil de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-006 din Pitesti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 15,50 lei.