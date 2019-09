Lovită, sechestrată și șantajată de directorul adjunct al școlii. O profesoară lansează acuzații grave: „M-a izbit de perete, m-a tras de păr!”

Acuzații grave la o școală gimnazială din Târgu-Jiu. O profesoară susține că a fost lovită, sechestrată şi apoi şantajată de directoarea adjunctă a unităţii. Mărturiile cutremurătoare ale cadrului didactic.

Și-a petrecut ultimii 19 ani la catedră. De opt ani, profesoara de Limba Română lucrează la școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărăscu” din Târgu-Jiu. Cadrul didactic susține că în luna februarie, a fost agresată de directoarea adjunctă a instituţiei şi sechestrată în biroul acesteia.

Totul ar fi pornit în aceeaşi zi în care dascălul şi-ar fi exprimat nemulţumirea faţă de comportamentului directoarei, în cadrul unei şedinţe la care participa şi un inspector şcolar.

„Incidentul cu lovirea şi sechestrarea a avut loc pe 14 februarie. A fost un control de rutină al Inspectoratului, eram eu, domnul inspector şi ambele doamne director, în care doamna director adjunct încerca să mă acuze de ceva, dar a zis că o să-i spună domnului inspector în lipsa mea. Şi atunci am zis că dacă există vreo nemulţumire, haideţi să aud şi eu care este. Atunci mi-am exprimat părerea faţă de doamna director adjunct, Daniela Morie, că are un comportament abuziv faţă de noi, că ne înjură, şi nu doar pe mine. Şi pe celelalte colege. De aici a pornit tot scandalul. Mie mi s-a cerut un proces verbal de la o şedinţă cu părinţii”, a povestit, pentru Mediafax, profesoara Felicia Boceanu.

Ea susţine că atunci când s-a dus să ducă procesul verbal a fost agresată de directoarea adjunctă.

„Peste două ore, terminasem orele, eu am mers să-l duc la doamna director şi atunci doamna director adjunct m-a văzut şi având biroul comun cu al doamnei director prim, s-a oferit să mă conducă la birou să las acel proces verbal. Doamna director prim era plecată la oră, mi-a deschis uşa, a încuiat-o, am fost lovită, m-a izbit de perete, m-a tras de păr, când s-a năpustit asupra mea, procesul verbal s-a şifonat. M-a împins şi m-am lovit cu mâna de colţul biroului. Nu am bănuit nimic, nu aveam nici telefonul la mine. Uşa era încuiată, a băgat cheile în buzunar. A rămas acolo cu mine încuiată, aproximativ 40 de minute, probabil gândindu-se să mă liniştesc, să nu sun la Poliţie, am stat acolo până când la uşă a apărut doamna director prim, însoţită de o colegă. Doamna director prim a deschis uşa”, a mai spus Felicia Boceanu.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au precizat că o anchetă în acest caz este în plină desfășurare.

„Sunt două cauze penale în care are calitatea de persoană vătămată. O cauză are ca obiect infracţiunea de purtare abuzivă şi lipsire de libertate, iar cealaltă cauză infracţiunea de abuz în serviciu şi şantaj.”

Directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Uscătescu”, Daniela Morie, nu a putut fi contactată telefonic pentru a comenta acuzaţiile care i se aduc.