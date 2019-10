Mai multe sportive au fost nevoite să se antreneze pe culoarul trenului din cauza unei întârzieri de ȘAPTE ore! „Aș fi vrut să ajungem la 5 să avem timp să facem mai multe”.

Fetele au ajuns în cele din urmă la concurs, cu toate că au intrat printre ultimele echipe pe scenă.

„Am depus o plângere. Am trecut prin tot felul de momente, pentru că și copiii au nevoie de mâncare, de apă, nu am fost pregătiți, am zis că venim aici, luăm micul dejun și apoi mergem la concurs.” , a declarat un părinte.