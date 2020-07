Mama copilului ucis de tată, la Cluj, a povestit ce s-a întâmplat în ziua crimei: "A urlat la telefon. Am simtit că băiețelul meu e mort"

Ultimele clipe din viața băiatului de doar opt ani, care ar fi fost înjunghiat în piept și ucis de propriul tată, au fost cumplite. Mama a povestit că, în ziua crimei, fostul soț ar fi trebuit să-i aducă înapoi copilul, care stătuse la el în ultimele zile. A vorbit cu bărbatul la telefon, iar acesta i-ar fi spus că e mult prea târziu și că nu-l va mai vedea niciodată pe cel mic.

"Sunt șocată. Am vorbit cu el la telefon și a urlat spunând că nu mai pot face nimic și că e prea târziu. În sinea mea, am simțit că copilul e mort. Singura speranță am avut-o atunci când cineva mi-a spus că l-a văzut pe stradă, cu mașina. Nu credeam că poate fi în stare să-i facă rău copilului. Și să se plimbe cu el mort timp de trei zile în mașină...", a povestit mama copilului ucis.

Citește și: Mama băiețelului ucis, la Cluj, mesaj sfâșietor pentru presupusul criminal. Ce îi dorește fostului ei soț: „Mai mare pedeapsă ca asta, nu trebuie!”