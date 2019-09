FOTO! Își trăiau viața la mila trecătorilor din București! Cinci copii împreună cu mama lor au îndurat frigul, foamea și asfaltul nemilos până când o femeie i-a salvat!

În București, cinci copii împreună cu mama lor dormeau pe stradă, pe asfalt fără sa aibă resurse de protecție, alimente sau haine. Mama celor cinci copii, când a fost descoperită acum câteva zile în urmă, era pe cale să renunțe la ceilalți mici și să o păstreze doar pe cea mai mare fată pentru că nu reușea să se descurce cu ei.

Femeia a fost descoperită împreună cu copiii de o doamnă care trecea pe stradă. Aceasta a decis să îi ajute. A postat cazul pe Facebook și a cerut ajutor tuturor prietenilor pentru cei șase mebri care își trăiau viața de atâtea zile în frig, în ploaie și la mila trecătorilor.

"Oameni buni am nevoie de ajutor! Am găsit aceasta mama cu 5 copilași care dorm pe strada! Nu au pe nimeni m-am așezat lângă ei, nu am cuvinte, plâng pentru acești îngerași care dorm pe jos. Spune ca are pe cineva aici în București, care i-a promis ca o ajuta. Dar nu are nici măcar telefon. Este disperata și vrea sa renunțe la copii și sa oprească doar pe cea mare. Ca nu are unde să locuiască!!! 😥😭😭😭Fetita de 6 ani nu se oprește din plans😭"

Trecătoarea le-a sărit imediat în ajutor și a făcut demersurile legale de care familia avea nevoie mergând la poliție să declare cazul și la Protecția Copilului. Mama și-a păstrat copiii și toți cei șase membri au primit haine, bani, dulciuri și mâncare.

"În primul rand vreau sa vă mulțumesc tuturor oamenilor care mi-ați distribuit postarea! Caz fericit💛💛💛💛❤️❤️Acum am ajuns acasă, am fost la secția de politie 21,pe urma la protecția copilului. Mămica cu cei 5 copilași au rămas împreună nu i-a despărțit nimeni. Oameni cu suflet mare s-au strâns la poliție și împreună am rezolvat problema! Cu hăinuțe, bani, dulciuri, mâncare. Și cel mai important o Mare Doamna i-a luat pe propria răspundere în grija sa pe toți. Le va oferi o casa unde sa locuiască. Va mulțumesc frumos tuturor pentru tot ce ați făcut, și ma bucur ca nu ați rămas indiferenți! 🤗🧡👍👍👍👏👏👏👏👏👏"

Cei șase membri au ajuns la o femeie cu sufletul mare care îi găzduiește până le va oferi o locuință!

"Dragi prietenii, în legătură cu această mămică cu cei 5 copilași care i-am găsit dormind pe strada, va anunț că acum sunt bine! O minunată Doamnă pe nume Nevenka Marlys A venit la poliție, a mers și la protecția copilului, și a declarat că îi ia în grija pe mămică și cei 5 copilași. După care la vă oferi o locuință."