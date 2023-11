Mama Elodiei face noi dezvăluiri. Ce s-ar fi întâmplat între avocată și Cristian Cioacă înainte ca fiica ei să dispară fără urmă

Emilia Ghinescu, mama Elodiei, a dezvăluit că fiica ei și ginerele său s-ar fi certat foarte tare cu o seară înainte ca aceasta să dispară fără urmă. Femeia se declară îngrozită de ce a găsit în casa în care locuia Elodia, alături de Cristian Cioacă!

Moartea Elodiei Ghinescu, unul dintre cele mai mediatizate cazuri din România, continuă să ridice semne de întrebare.

Deși au trecut ani de atunci, trupul avocatei nu a fost găsit nici până astăzi, însă principalul suspect pentru dispariția sa, Cristian Cioacă, soțul ei, și-a ispășit pedeapsa și a fost eliberat din închisoare în urmă cu puțin timp.

Emilia Ghinescu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Elodiei înainte să dispară fără urmă

Emilia Ghinescu este tulburată de faptul că ginerele ei, Cristian Cioacă, a fost eliberat din închisoare și continuă să vorbească despre evenimentele care au avut loc în urmă cu mai bine de 16 ani.

În exclusivitate pentru un site de știri, femeia a dezvăluit când a văzut-o pe fiica ei ultima dată.

Femeia a mărturisit că a aflat că cei doi soți s-ar fi certat foarte tare fix cu o seară înainte de dispariția fără urmă a Elodiei. Mama avocatei a mai adăugat că în apartamentul fiicei sale a avut acces abia după un an. Când a intrat acolo, Emilia Ghinescu spune că a găsit sânge peste tot.

„Elodia a murit marți spre miercuri seară. Luni ne văzusem la mine, acasă, venise să își ia băiatul de la noi, venise cu Cristian. Pusesem masa, am mâncat, erau mereu la noi, și de sărbători, petreceam împreună. Înainte de a pleca, mi-a zis să vin peste două zile, adică miercuri, pe la ora 14:00, la ea, la cabinetul de avocatură, ca să mergem împreună la cumpărături, să ne alegem hăinuțe. Dar, miercuri, n-am mai dat de ea, nici la telefon nu răspundea, nici la cabinet nu era. Am intrat în panică, atunci am bănuit că i s-a întâmplat ceva rău. Apoi am aflat că în seara de dinainte s-a certat rău cu soțul ei. El o fi lovit-o grav, nu știu ce să zic, dar casa era plină de sânge. El s-a ferit de mine vreun an, nu a dorit să ne spună nimic și nici să ne vadă.”, a povestit Emilia Ghinescu pentru un site de știri.

„În apartamentul Elodiei nu am avut acces decât după un an și ceva. Când am intrat, era sânge peste tot, și în dormitor, și sub parchet era sânge închegat, era încă și pe clanța ușii, pe pat, în sufragerie, pe perdele, probabil, săraca, s-a prins de ele, ca să se salveze. Cum să eliberezi din închisoare un om care a săvârșit asemenea orori? După moartea fiicei mele, el a umblat cu mai multe femei, dar erau doar fete fără școală. Lor le-a mai dat și din hainele Elodiei, le ducea cu brațul. Unele s-au speriat de el, l-au ocolit.”, a mai declarat Emilia Ghinescu pentru sursa citată.

Mama Elodiei susține că soțul ei ei a murit de supărare

Mama Elodiei nu și-a pierdut doar fiica, ci și soțul, care s-a stins de supărare. Emilia Ghinescu a mărturisit că bărbatul a suferit un infarct în timp ce urmărea o emisiune unde se dezbătea acest caz, iar în momentul în care a ajuns la spital nu s-a mai putut face nimic pentru el.

„Îmi amintesc că ne uitam la televizor, la emisiunea lui Dan Diaconescu, de la OTV, dezbăteau acolo această crimă. Dintr-odată, soțului meu i s-a făcut rău, mi-a spus că nu se mai poate mișca și nici respira, mi-a cerut ajutorul. Am ajuns la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva, suferise un infarct. A murit de supărare, de inimă rea, de dorul fiicei lui, pe care o adora.”, a mai spus femeia, potrivit sursei menționate anterior.

