Cine este femeia cu care s-a iubit Cristian Cioacă după dispariția Elodiei Ghinescu: "Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut”

În urmă cu 13 ani, Ligia Voinea, femeia cu care Cristian Cioacă s-a iubit după dispariția Elodiei Ghinescu, mărturisea cum a început povestea lor de dragoste.

Într-un interviu realizat în același stil ca cel oferit de Cristian Cioacă, Ligia mărturisea că ea a făcut primul pas. A sunat-o pe mama lui și aceasta i-a promis că fostul polițist o va suna. Nu a făcut-o, așa că femeia a ales să îl apeleze.

Cine este femeia cu care s-a iubit Cristian Cioacă după dispariția Elodiei Ghinescu

”L-am văzut la televizor. Toată lumea o să spună că e absurd. Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut. A fost o chestie unică, nu am mai trăit așa ceva, chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să îl caut. Prima data am vorbit cu mama lui. I-am spus cine sunt și i-am spus că vreau să îl ajut. (...) Am lăsat numărul de telefon, de mobil, și totuși nu am avut răbdare să mă caute.

Pe 22 octombrie l-am sunat și mi-a răspuns. I-am zis că vreau să vorbesc cu Cristian Cioacă. A zis că nu este, dar el era la telefon. Eu în momenul ăla m-am tăiat. Nu știam ce să fac, nu mai puteam să zic nimic. Am întrebat că unde este, și mi-a zis că este prin împrejurimi.(...) Au trecut 3 zile și mă gândeam de ce nu mă sună. N-am dorit toată noaptea înainte să mă întâlnesc cu el.”, a povestit Ligia Voinea într-un interviu pentru Acces Direct.

Ligia și Cristian Cioacă s-au întâlnit în Brașov. La prima lor întâlnire au fost la un restaurant din Codlea: ”După întâlnire am aşteptat trei zile să mă sune, nu voiam să fiu eu prima care sună. A sunat a patra zi. Era telefonul pe masă și nu am vrut să îi răspund, am așteptat, voiam să fiarbă. După a sunat iară și iară.”

Femeia spunea că l-a văzut de două ori plângând și că Cioacă ar fi afirmat că nu mai poate. Se întâmpla în perioada când era anchetat pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu.

Ligia spune că nu i-a fost teamă de el, însă a rememorat un episod în care ar fi văzut ceva în privirea lui.

"O singură dată am simțit așa, un fel de animal în el. (...) Îl tot mințeam, îl duceam cu vorba și ne-am întâlnit, a fost o întâlnire scurtă de jumătate de oră și mi-a spus să nu îmi bat joc de și în momentul ăla a avut o sticlire în ochi. Nu a fost agresiv, am fost crispată după aceea m-am gândit la chestia asta.", a mai povestit Ligia Voinea.

