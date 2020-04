Scăpăm de ordonanțe militare, dar nu de sancțiuni. Marcel Vela a explicat ce se va întâmpla după 15 mai

Pe de altă parte, ministrul de Interne s-a arătat mulţumit de „felul în care românii au fost responsabili şi s-au comportat în această perioadă”.

„După cum vedeţi, suntem la un timp suficient după sărbătorile pascale în care să realizăm că nu avem un vârf de pandemie. A

sta înseamnă că în perioada Sfintelor Sărbători românii au fost şi responsabili, şi au avut şi grijă de cei dragi, şi fiecare s-a implicat ca să îi protejeze pe cei dragi şi pe sine, astfel încât, uitaţi, acum după perioada pascală, dacă nu am fi respectat regulile, am fi avut un vârf de pandemie, ar fi fost multe cazuri, foarte mulţi pozitivi înregistraţi şi atunci nu am fi putut discuta acum ce facem peste două săptămâni şi jumătate, în 15 mai.

Acest lucru se datorează nu ministrului Afacerilor Interne sau Guvernului neapărat sau măsurilor pentru care am fi şi criticaţi şi acuzaţi, meritul principal îl au cetăţenii”, a adăugat ministrul Vela.