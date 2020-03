Ministrul de Interne, Marcel Vela, după anunțul despre starea de urgență! „Urmează zile complicate. Așa puteți contribui fiecare dintre voi la reducerea riscului de contaminare cu coronavirus” - Video

„Ştiu că presupune schimbarea modului de viaţă. Trebuie să conştientizăm că este spre binele nostru, al tuturor. Vreau să fac un apel a calm și la solidaritate! Este momentul să fim uniţi, toleranţi! Suntem şi vom fi la datorie!”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, starea de urgenţă permite autorităţilor să ia cele mai potrivite măsuri pentru gestionarea răspândirii coronavirusului.

„Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare şi de îmbolnăvire. Vă rog să evitaţi deplasările care nu sunt necesare, contactul cu alte persoane, informaţi-vă din surse oficiale, a mesajelor scrise de oameni inconştienţi sau care au interese obscure. Situaţia este sub control, am suspendat transporutrile din Italia, am închis şcolile, am limitat întâlnirile publice", a mai spus Marcel Vela.

În acest context, Marcel Vela a spus că una dintre măsuri presupune ca toate persoanele asimptomatice care intră în România din ţări cu cel puţin 500 de cazuri confirmate merg în izolare.